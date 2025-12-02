"Le amagué con el cuchillo al pecho": declaró Nahiara, la menor de 16 años acusada de matar a su novio

Nahiara , la adolescente de 16 años acusada de asesinar a puñaladas a su novio Santiago Nahuel López Monte (20) en Lanús , fue detenida este viernes en La Matanza . En las últimas horas, la menor declaró ante el fiscal Juan Ignacio Colazo y dio su versión sobre lo que pasó, la relación que mantenían y cómo logró mantenerse prófuga de la Justicia durante varios días. Sus dichos chocan con los de la familia del joven, que aseguraron que la que ejercía violencia era la chica, tanto ella como su familia .

Según la acusada, la situación comenzó el martes 25 de noviembre. Esa noche Santiago se quedó a dormir en la casa de Nahiara y a eso de las 22 comenzó una discusión : “Me levanto, lo despierto y le digo que tenía mucha hambre, a lo que él me dice que me deje de joder".

“Salgo de la cama y decido salir a comprar en mi moto. Cuando la prendo viene corriendo a la cocina, me saca la llave y me dice que no me iba a ir a ningún, por lo que discutimos”. En ese interín la menor expuso que decidió irse caminando, pero allí inició otra pelea, según consta en la declaración.

“Empezamos a discutir, me metí en casa de nuevo y él, como tenía una muda de ropa en mi casa, la agarre y se la llevé al patio. Y ahí me puse a llorar y le dije que no quería estar más con él y que se vaya a su casa”, contó.

Señaló que Santiago le hizo caso y empezó a juntar sus cosas para irse.

Sin embargo, antes de que la víctima se retirara, Nahiara contó que ambos volvieron a forcejear y allí se rompió el asiento de su moto: “Me dice ‘hija de puta, qué hiciste, te voy a matar’ y ahí corro para la casa, pero me agarra de los pelos, me da la cabeza contra la puerta y me escupe en la cara”.

“Estábamos cerca de la mesa, estaba muy asustada y agarré un cuchillo porque lo quería amenazar para asustarlo, pero estiré mi brazo, le amagué hacia el pecho, y en eso me dice ‘me diste en el corazón’”, sumó.

“No sabía qué hacer”

La adolescente destacó que en ese momento Santiago se levantó la remera y de abajo de la tetilla izquierda tenía mucha sangre, por lo que decidieron pedir ayuda: “No sabía que hacer, estaba desesperada, tenía mucho miedo”.

En medio del reclamo por ayuda, el joven, de 20 años, se desmayó en la vereda de la casa: “Cuando veo que se cae, cruzo corriendo la calle, me pongo a su costado y le hago presión sobre la herida. Todavía respiraba, pero no me respondía”.

“Le decía que por favor respirara y mientras llamé a la ambulancia y les expliqué lo que había pasado”, recordó Nahiara, quien además aclaró que nunca llamó al 911, sino al 101.

En esos minutos se contactó con su hermano y le contó que había peleado con Santiago y que se estaba muriendo: “Llegó antes que la ambulancia y como no respiraba empiezo a hacerle respiración boca a boca”.

“Cuando vino la Policía les digo que estaba muy asustada, que tuvimos una pelea y él quiso saltar la reja y se enganchó. Eso es lo que les dije porque tenía miedo de que me lleven presa, que me peguen”, manifestó.

La menor comentó que la médica de la ambulancia le hizo un gesto negativo con la cabeza, momento en el que le agarró un ataque de nervios: “Salgo corriendo para la esquina de casa gritando y llorando, agarro mi celular y llamo a mi papá”.

El llamado a su cuñada y suegra, la hermana y la mamá de Santiago, ocurrió minutos después. Allí les contó que habían discutido y lo estaban llevando al hospital: “Me responde ‘¿qué le hiciste a mi hijo?’ y le corté”.

A Lomas de Zamora

“A los minutos viene mi tío Enzo y me voy a su casa en Lomas de Zamora, estaba muy asustada. Vuelvo a llamar a mi papá, quien me comentó que iba a contactarse con la abogada. Mientras eso ocurría decidí ir a la casa de una expareja de mi papá en Lanús donde pasé la noche”, comentó

Al despertarse, relató frente al fiscal, que vio por la televisión que ya aparecía su cara y que “decían muchas cosas que no eran verdad” y hasta por redes sociales de que “me iban a dar cadena perpetua”.

“Mi papá me dijo que la abogada opinaba que no era recomendable entregarme porque no había podido abrir la causa y que era mejor que esperemos, es ahí es cuando me voy de vuelta a lo de mi tío”, señaló.

“Era muy tóxica”

Al ser consultada sobre cómo era la pareja, la cual inició a mediados de abril de este año, Nahiara contó: “Era muy tóxica, muy violenta. Él siempre me pegaba, no me dejaba salir, no me dejaba juntarme con mis amigas”. En ese contexto aportó que la víctima tomaba tusi (cocaína rosa).

A su vez, un dato que sumó a su testimonial es que muchas veces la víctima la obligaba a tener relaciones sexuales: “Era siempre cuando estaba drogada y yo no quería, me decía que era una puta y que no me iba a dejar, que no servía para nada”.

“Él no trabajaba”

Por último, comentó que Santiago había robado y que actualmente no trabajaba: “Cuando se quedaba en casa yo pagaba los gastos, mi papá me ayudaba a mí, porque él no trabajaba”.

“No sé si hacia algo raro, pero su moto Honda GLH era robada. Estuvo preso detenido, yo mucho no sabía de eso porque no estábamos de novios, fue a principios de año”, concluyó.

Tras la declaración, el fiscal de la UFI de Responsabilidad Juvenil N°2 de Lomas de Zamora dictaminó que continúe detenida por el delito de “homicidio agravado por el vínculo”.

Fuente: Agencia DIB