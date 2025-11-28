viernes 28 de noviembre de 2025
28 de noviembre de 2025 - 12:24

Detienen a la chica de 16 años que mató a su novio a puñaladas

La adolescente estaba escondida en la casa de un familiar en La Matanza. Está acusada del crimen de Santiago López Monte, de 20 años.

Por Agencia DIB
La joven detenida por el crimen de Santiago.&nbsp;

La joven detenida por el crimen de Santiago. 

La adolescente de 16 años acusada de asesinar a puñaladas a su novio Santiago Nahuel López Monte (20) en Lanús fue detenida este viernes tras un allanamiento de urgencia en la localidad bonaerense de La Matanza.

Más noticias
Tres policías de la Comisaría 1ra de Moreno, detenidos.

Moreno: detienen a tres policías por posibles torturas, vejaciones y abuso de autoridad en una comisaría
Según ganaderos del Delta del Paraná, “en el último mes le han robado un promedio de 20 animales a cada productor”.

Preocupación en el norte bonaerense por el robo de ganado en las islas del Paraná

La menor se encontraba escondida en la casa de un familiar y se había teñido el pelo para no ser reconocida. Antes, la Justicia había ordenado realizar procedimientos en seis domicilios en busca de la menor, de los cuales todos arrojaron resultado negativo.

Otro de los allanamientos de la Policía bonaerense fue en la celda donde se encuentra detenido su padre, en el pabellón 8 de la Unidad 40 de Lomas de Zamora del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Al hombre se le secuestró un teléfono celular. Está detenido desde mayo por tenencia de drogas.

El crimen de López Monte ocurrió cerca de la medianoche del martes, cuando fue atacado por su pareja tras una discusión. Fue la imputada quien llamó a la Policía y dijo que su novio se había lastimado intentado trepar una reja.

Sin embargo, los médicos del SAME que llegaron a la escena constataron que las heridas que presentaba la víctima correspondían a un ataque con arma blanca. De hecho, la víctima presentaba dos orificios en la zona izquierda del cuerpo: uno debajo de la tetilla y otro centímetros más abajo.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Moreno: detienen a tres policías por posibles torturas, vejaciones y abuso de autoridad en una comisaría

Preocupación en el norte bonaerense por el robo de ganado en las islas del Paraná

Cayó el "Clan Carabajal", una banda que robaba camionetas de alta gama

San Nicolás: condenaron a los jóvenes acusados por el doble crimen de la Costanera

Monte Hermoso: condenado a 18 años de cárcel por abusar de su hija seguirá en libertad

"¿Está vivo?": una adolescente de 16 años mató a su novio en Remedios de Escalada y huyó

Secuestran casi 34 millones de pesos en un operativo vial en la rotonda de Laprida

El horror de La Loma: cuatro femicidios y un misterio todavía no resuelto del todo

Crimen en la Riccheri: dos detenidos por matar a Nazareno Isern durante un robo

Positivo de cocaína y marihuana chofer que transportaba estudiantes a viaje de egresados

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Una de las bajadas de los balnearios del sur de Mar del Plata.

Mar del Plata: la tragedia de la periodista reaviva el reclamo por las bajadas en ruinas