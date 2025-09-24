Las chicas desaparecidas en La Matanza fueron halladas muertas en un pozo séptico en Florencio Varela

La Policía científica trabaja en el lugar donde se hallaron los tres cuerpos en Florencio Varela. (Captura de video)

Hallaron los cadáveres de las jóvenes desaparecidas el viernes 19 de septiembre en La Matanza.

La Policía bonaerense confirmó este miércoles el hallazgo de los cuerpos de las jóvenes Morena Verri (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), en el pozo séptico de una casa de Florencio Varela . Llegaron a ese lugar por el impacto del celular de una de las chicas en una antena de la zona. Ahora la pista se centra en una banda narco peruana con sede en la Villa 1-11-14, en el Bajo Flores .

Según el informe de la empresa de telefonía, el celular tuvo señal en la antena situada en Malta al 400 , en el barrio Santa Rosa, del citado partido del sur del Gran Buenos Aires. Los cuerpos fueron hallados descuartizados en el pozo cavado en el fondo de una casa en Jáchal y Chañar . Esa vivienda habría sido alquilada el viernes por los narcos para hacer una fiesta el fin de semana.

A pocas cuadras del lugar también fue encontrada la camioneta Chevrolet Tracker blanca a la que Morena, Brenda y Lara habían subido por sus propios medios el viernes por la noche en la esquina de una estación de servicio ubicada en la rotonda de La Tablada. El vehículo había sido incendiado.

La zona donde hallaron los cuerpos, en Florencio Varela.

Búsqueda

La Policía busca a un peruano líder de una organización delictiva que trafica drogas en el barrio 1-11-14 y en otros lugares de Flores, zona en la que las jóvenes asesinadas, según la denuncia de sus familiares, ejercían habitualmente la prostitución.

Las primeras pericias en el lugar indican que los homicidios se habrían producido el mismo viernes, día de las desapariciones.

Cuatro detenidos

Hasta el momento hay cuatro detenidos que estarían vinculados al líder narco, las que tendrían domicilio alternativamente entre el Bajo Flores y el sur del Conurbano. Una pareja fue encontrada en un hotel alojamiento de la zona y los otros detenidos son los que habrían intentado limpiar la casa allanada de rastros de los posibles crímenes. La pareja alquilaba la casa allanada y al parecer son parientes del narco que por estas horas es intensamente buscado.

“Las imágenes de las cámaras del Centro de Monitoreo de La Matanza identificaron la camioneta blanca, con patente adulterada, a la que las dos jóvenes de 20 años y la menor de 15 años subieron voluntariamente en la Rotonda de La Tablada el viernes”, detallaron fuentes policiales.

Asimismo, se remarcó que la denuncia formal fue radicada el domingo por la tarde y que la identificación del vehículo que hizo el municipio se aportó a la Justicia el lunes a la mañana, una vez conocido el caso.

Dolor

“Pasó el desenlace que no queríamos, pero también nos íbamos a preocupar si no las veíamos más”, confirmó Antonio, abuelo de Morena y Brenda, desde la rotonda de La Tablada, donde desde el fin de semana los familiares reclamaban por el accionar judicial y policial ante la falta de respuestas sobre el paradero de las jóvenes.

"Sacaron dos cositas hermosas de nuestra vida. Cuando nos lastiman de una puñalada, nos duele. ¿Ustedes saben lo que pudieron haber sufrido esas chiquitas, el dolor que habrán sentido en sus cuerpos?", expresó el hombre en diálogo con los medios.

El hombre agregó: “Con tu cuerpo vos podés hacer lo que quieras. Nadie sabe esto, no las puedo culpar, ellas saben lo que hicieron. Todos vamos a reclamar justicia, vamos a luchar para saber quiénes fueron”.

Además, cuestionó el accionar de la Policía y de la Fiscalía: “Fue todo muy tarde. Estamos enojados con la Policía y con los fiscales, porque no lo hicieron antes. Recuperaron barridos del día anterior”.

En medio de la conmoción, Antonio remarcó que las demoras complicaron la búsqueda y dijo que el tema central es hallar a los verdaderos responsables. “Son más la gente mala que la buena. ¿Quién les dio las drogas? ¿Por qué no buscamos a los responsables?”, se preguntó con dureza.

El hombre también contó cómo atraviesan la pérdida en la intimidad: “Como familia nos estamos respaldando entre nosotros. El hijo de Brenda llega a la noche y pide por la madre”. Finalmente, los familiares de Brenda y Morena aseguraron que continuarán movilizados hasta esclarecer el hecho y que no descansarán hasta que los culpables sean identificados y llevados ante la Justicia.