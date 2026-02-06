viernes 06 de febrero de 2026
6 de febrero de 2026 - 11:36

Lanús: robo comando en la casa de un gerente de la Lotería bonaerense

Cinco delincuentes irrumpieron en la vivienda mientras la víctima estaba con su esposa y su hijo. No hubo heridos.

Robaron en la casa de un gerente de la Lotería de la Provincia.

Este jueves por la tarde-noche tuvo lugar en Lanús un robo comando en la casa de un gerente de la Lotería bonaerense. Al lugar entraron cinco delincuentes, que redujeron a la familia y revisaron todo en busca de dinero y elementos de valor. Luego huyeron. Nadie salió herido.

El intendente de Lanús, Julián Álvarez.

Organizaciones políticas y sociales de Lanús se declararon en emergencias por 80 despidos en el municipio
Las Toninas: encontraron el cuerpo de un turista de Lanús que había desaparecido en Santa Teresita

El hecho ocurrió cerca de las 19.40, en un domicilio ubicado sobre la calle Illia al 1400, en una zona residencial del partido del sur del Conurbano, según informa Via Szeta.

De sorpresa

La víctima es un hombre de 50 años, quien al momento del ataque se encontraba en su casa junto a su esposa y su hijo. De acuerdo con la reconstrucción inicial, al menos cinco delincuentes ingresaron de manera sorpresiva al inmueble y lograron reducir a todos los ocupantes.

Los asaltantes actuaron con extrema coordinación y se repartieron por los distintos ambientes de la vivienda mientras mantenían bajo amenaza a la familia. En cuestión de minutos revisaron habitaciones, cocina y espacios comunes, buscando dinero, objetos de valor y cualquier elemento que pudiera ser fácilmente trasladado.

A pesar de la violencia del hecho, ninguna de las personas resultó herida.

Huida

Tras concretar el robo, los cinco sospechosos escaparon del lugar con pertenencias, sin que hasta el momento se haya precisado oficialmente el botín sustraído.

Tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción N°5 de Lanús, que dispuso las primeras medidas judiciales y ordenó avanzar con la investigación bajo la carátula “robo agravado”.

Fuente: Agencia DIB

Las Más Leídas

