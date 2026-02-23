La Plata: policías condenados por crimen que intentaron hacer pasar por accidente

Pedido de Justicia por la muerte de Néstor Ramón “Lito” Costilla en Tolosa, La Plata.

La Justicia de La Plata dictó sentencia en el marco de un juicio abreviado por la muerte de Néstor Ramón “Lito” Costilla, ocurrida el 7 de octubre de 2020 en Tolosa, partido de La Plata. El fallo estableció la responsabilidad penal de efectivos policiales por el accionar desplegado durante una persecución y por el posterior intento de encubrimiento mediante documentación pública.

De acuerdo con el sitio 0221.com.ar, Costilla tenía 28 años, era padre de cinco hijos y trabajaba como repartidor. Aquella noche regresaba a su casa en la moto de su padre, luego de haber dejado a un amigo. En un primer momento el hecho fue presentado como un accidente de tránsito, pero con el correr de las semanas, y gracias a una investigación encabezada por su propia familia, se descubrió lo que había ocurrido.

Según informó la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia, que intervino en la causa como particular damnificado institucional, fueron condenados Sergio Ceferino Miguel Martínez, a la pena de 4 años y 8 meses de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por seis años, por homicidio culposo en concurso real con falsedad ideológica de documento público, y Mauricio Walter Rodríguez Medina y Damián Antonio Aquino, a tres años de prisión e inhabilitación especial por seis años, por falsedad ideológica de documento público.

Según se informó, la sentencia dio por acreditado que durante la persecución el accionar policial provocó la caída del motovehículo conducido por Costilla y su muerte, y que posteriormente se asentó una versión falsa en el acta de procedimiento.

