martes 17 de marzo de 2026
16 de marzo de 2026 - 17:16

Claromecó: una travesía solidaria de autos centenarios por los bomberos voluntarios

Fueron 76 kilómetros por caminos de tierra, uniendo Tres Arroyos con Claromecó en unos 20 baquets. Lo recaudado en rifas y almuerzos es para los Bomberos de Claromecó.

Por Agencia DIB
Los autos históricos, de Tres Arroyos a Claromecó.

Los autos históricos, de Tres Arroyos a Claromecó.

Carolina Mulder/La Voz del Pueblo
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Carolina Mulder/La Voz del Pueblo
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Carolina Mulder/La Voz del Pueblo
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Carolina Mulder/La Voz del Pueblo
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Carolina Mulder/La Voz del Pueblo

Este domingo los caminos vecinales que unen Tres Arroyos con Claromecó se vistieron de historia y solidaridad. Historia con unos veinte autos de los años ‘20 y ‘30 de la agrupación Baquet y Cía. Solidaridad porque el objetivo de esta travesía solidaria fue recaudar fotos para los bomberos voluntarios.

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Una jornada por los Bomberos Voluntarios

La jornada comenzó temprano, a las 7:30, cuando una veintena de vehículos partió para su recorrido de 76 kilómetros por caminos de tierra.

La elección de la ruta no fue casualidad. Al ser vehículos de 1929 o 1930, carecen de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) exigida para las rutas asfaltadas, pero además, el polvo y el ripio son el escenario natural para evocar aquellos años, informó La Voz de Tres Arroyos.

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“Es difícil de explicar, pero te lo resumo. Volvés a 1930. Ese contacto con la naturaleza es especial”, expresó Braian Rodríguez, miembro de Baquet y Cía, quien corrió con “La Frutillita”, un Ford A de 1929 restaurado íntegramente en familia. Son chasis originales "alivianados" para la competición y despojados de cualquier tecnología moderna. Mientras los autos actuales ofrecen pantallas y asistencia, en una baquet solo hay “magia” y su característica bocina “chillona”, y con una marcha constante a 45 kilómetros por hora.

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Organizado en conjunto con el Club Tres Arroyos 24 de Abril, el objetivo principal del evento fue recaudar fondos para los Bomberos Voluntarios de Claromecó, a través de la venta de tarjetas para un almuerzo y rifas. Ya frente al mar, la caravana “saludó al mar” recorriendo la costanera.

¿Qué es una baquet?

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La palabra "baquet" viene del francés baquet (balde o tina), por la forma de los asientos rústicos de estos autos de las décadas del 20 y 30 (principalmente Ford A, Ford T o Chevrolet). Se les quita la carrocería original, los guardabarros, los estribos y el techo para dejarlos lo más livianos posible. Solo queda el motor, el radiador, el volante y dos asientos (tipo balde). Se mantienen los motores originales de 4 cilindros, con ese sonido a "máquina de coser" tan característico.

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En Argentina, las baquets rinden homenaje a los pioneros del Turismo Carretera y a las carreras de "viejos tiempos" donde los pilotos cruzaban la pampa por caminos de tierra, llenos de barro y polvo.

Fuente: Agencia DIB

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