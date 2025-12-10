La Plata: brutal robo con ataque sexual incluido a un joven en el Bosque

El Paseo del Bosque platense: un paraíso de día, un lugar complicado de noche.

La Plata volvió a conmocionarse por un hecho gravísimo ocurrido en la madrugada del lunes en el Paseo del Bosque . Un joven de 27 años fue víctima de un violento robo y un abuso sexual luego de ser interceptado por dos hombres cuando regresaba de un cumpleaños.

El ataque ocurrió cerca de las 2 , en la zona de 57 y 115 , detrás del Colegio Albert Thomas. Según la denuncia, el joven advirtió que dos desconocidos lo seguían.

Al intentar acelerar el paso, ellos hicieron lo mismo hasta alcanzarlo y amenazarlo. Bajo coacción, lo obligaron a internarse en el área boscosa, donde fue golpeado cuando intentó resistirse.

Los agresores lo redujeron, lo arrastraron y le quitaron la riñonera . Luego, uno de ellos -descripto como un hombre de unos 35 años- abusó sexualmente de la víctima . En medio del ataque, y casi sin aire, el joven pidió levantarse unos segundos para poder respirar.

Ese instante le permitió empujar al abusador y escapar corriendo, descalzo, hasta la avenida 60. Allí logró llegar a la Dirección de Caballería, donde pidió auxilio.

Los efectivos lo asistieron de inmediato y lo trasladaron para formalizar la denuncia. El joven señaló que en la riñonera robada llevaba un teléfono celular y su documentación personal, y afirmó que durante todo el ataque lo amenazaron de muerte.

Búsqueda de los culpables

La investigación quedó a cargo de la fiscal Cecilia Corfield, titular de la UFI N° 15, quien ordenó diversas medidas para identificar a los dos agresores y reconstruir la secuencia completa de los hechos.

Peritos de la Policía Científica trabajaron en el lugar y analizan cámaras cercanas a los accesos del Bosque para detectar movimientos que permitan avanzar en la causa.

Fuente: Agencia DIB