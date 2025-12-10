miércoles 10 de diciembre de 2025
10 de diciembre de 2025 - 13:51

La Plata: brutal robo con ataque sexual incluido a un joven en el Bosque

Ocurrió de madrugada en 57 y 115. Los agresores lo arrastraron, lo golpearon y uno de ellos lo violó. La causa quedó en manos de la UFI N° 15.

Por Agencia DIB
El Paseo del Bosque platense: un paraíso de día, un lugar complicado de noche.

La Plata volvió a conmocionarse por un hecho gravísimo ocurrido en la madrugada del lunes en el Paseo del Bosque. Un joven de 27 años fue víctima de un violento robo y un abuso sexual luego de ser interceptado por dos hombres cuando regresaba de un cumpleaños.

El ataque ocurrió cerca de las 2, en la zona de 57 y 115, detrás del Colegio Albert Thomas. Según la denuncia, el joven advirtió que dos desconocidos lo seguían.

Al intentar acelerar el paso, ellos hicieron lo mismo hasta alcanzarlo y amenazarlo. Bajo coacción, lo obligaron a internarse en el área boscosa, donde fue golpeado cuando intentó resistirse.

Golpes, robo y violación

Los agresores lo redujeron, lo arrastraron y le quitaron la riñonera. Luego, uno de ellos -descripto como un hombre de unos 35 años- abusó sexualmente de la víctima. En medio del ataque, y casi sin aire, el joven pidió levantarse unos segundos para poder respirar.

Ese instante le permitió empujar al abusador y escapar corriendo, descalzo, hasta la avenida 60. Allí logró llegar a la Dirección de Caballería, donde pidió auxilio.

Los efectivos lo asistieron de inmediato y lo trasladaron para formalizar la denuncia. El joven señaló que en la riñonera robada llevaba un teléfono celular y su documentación personal, y afirmó que durante todo el ataque lo amenazaron de muerte.

Búsqueda de los culpables

La investigación quedó a cargo de la fiscal Cecilia Corfield, titular de la UFI N° 15, quien ordenó diversas medidas para identificar a los dos agresores y reconstruir la secuencia completa de los hechos.

Peritos de la Policía Científica trabajaron en el lugar y analizan cámaras cercanas a los accesos del Bosque para detectar movimientos que permitan avanzar en la causa.

Fuente: Agencia DIB

