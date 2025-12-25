viernes 26 de diciembre de 2025
Morón: una niña de 12 años fue alcanzada por una bala perdida y pelea por su vida

El episodio ocurrió en la localidad de Villa Sarmiento, cerca del Acceso Oeste, luego del brindis de Navidad. Inconsciencia que enluta el festejo de una familia por un acto de inconsciencia individual.

Por Ana Roche
Sanatorio de La Trinidad en Ramos Mejía. 

Un episodio lamentable enlutó la fiesta de una familia en la localidad de Villa Sarmiento, partido de Morón: una niña de 12 años se encuentra internada en grave estado tras ser alcanzada por una bala perdida.

Angelina está internada en el Sanatorio de la Trinidad de Ramos Mejía.

El hecho ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada, cuando la víctima se encontraba en la puerta de su casa ubicada en las calles Pedro Castelli y Madero, a metros de la colectora sur de la Autopista Acceso Oeste. La familia estaba mirando los fuegos artificiales y, de repente, la niña cayó a la vereda ensangrentada, gritando que sentía ardor.

Ricardo, el tío de la pequeña, dijo en declaraciones a C5N que la nena "estaba mirando al cielo" y la alcanzó el disparo. Cuando cayó advirtieron que "tenía una herida en la frente y otra en la nuca". El hombre sostuvo que "la Policía hizo un peritaje en la zona y no encontró nada ni detuvo a nadie". Al parecer, los agentes no hablaron con los vecinos, quienes frente a las cámaras televisivas dijeron que hallaron al menos tres casquillos de bala.

La menor, identificada como Angelina Iarlori, ingresó al Hospital "San Juan de Dios" y fue trasladada al Sanatorio de La Trinidad - los dos ubicados en Ramos Mejía - cerca de las 6 de la mañana, y continúa internada en terapia intensiva del centro de salud privado.

Este tipo de episodios repudiables corresponden a acciones individuales irresponsables, que ponen en riesgo la vida de terceros. Por el momento no trascendió quien pudo ser el vecino que disparó al aire y la familia de la niña no realizó declaraciones ni denuncia formal.

Fuente: Agencia DIB

