La Matanza: una chica de 15 años murió tras quedar en medio de un tiroteo entre bandas

Una adolescente de 15 años murió y su abuela de 50 se encuentra en grave estado tras quedar en medio de un tiroteo entre bandas en la localidad de Villa Dorrego , en el partido bonaerense de La Matanza .

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El episodio ocurrió este jueves en la esquina de las calles Dupuy y Atalaya, frente a la casa de las víctimas. Según informaron fuentes policiales, los ocupantes de una camioneta Ford Ecosport blanca iniciaron un enfrentamiento con un hombre que estaba a pie y, en medio de la balacera, los disparos alcanzaron a las dos mujeres, integrantes de una misma familia.

Las víctimas fueron identificadas como Blanca Urquiza , de 50 años, y su nieta, Candela Abigail Urquiza , de 15. Ambas fueron trasladadas de urgencia al Hospital Simplemente Evita por un familiar.

La mujer de 50 años ingresó al hospital con una herida de arma de fuego en la espalda y fue trasladada de urgencia al quirófano, donde fue intervenida quirúrgicamente.

Pero la adolescente murió casi al instante tras recibir un disparo en la cabeza. Al llegar al centro de salud ya estaba sin signos vitales y los médicos constataron su fallecimiento.

Operativo

El hijo de Blanca, y tío de la adolescente, declaró ante la Policía que ambas quedaron en medio del intercambio de disparos cuando se encontraban frente a su casa.

Después del ataque, las fuerzas de seguridad desplegaron un importante operativo en el barrio. Además, se ordenaron allanamientos de urgencia y los investigadores ya tendrían identificadas a cuatro personas presuntamente vinculadas con el hecho.

La investigación quedó a cargo de la fiscalía de turno, que busca determinar las circunstancias del ataque e identificar a todos los responsables del crimen de la adolescente.

Fuente: Agencia DIB