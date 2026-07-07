"La limpieza no funciona porque estás negada": apareció otra víctima de la tarotista marplatense

La historia de la tarotista extorsionadora en Mar del Plata continúa sumando testimonios. Días después del allanamiento al departamento céntrico de “Marcela”, acusada de quitarle a una clienta bajo “amenazas espirituales” más de 25 mil dólares, 15 millones de pesos y electrodomésticos, otra mujer se presentó en la fiscalía a cargo de la investigación y denunció que le entregó a la falsa vidente casi medio millón de pesos.
Según cita 0223, la mujer dijo que en octubre de 2025 se presentó en el departamento de avenida Colón de la tarotista y pagó 15 mil pesos por una consulta inicial. Nombró a Mónica Monzón (que operaba bajo el apodo “Marcela”) como la persona que la atendió y a Nora Ricaba como la destinataria de esa transferencia inicial. Ambas mujeres están imputadas en la causa.
“Ahí directamente quiso empezar el trabajo por el que me cobraba 300 mil pesos, yo le dije que en ese momento no tenía el dinero, pero me insistió en empezar y me pidió el celular o la cadenita de oro. No le di nada de eso, pero le transferí 200 mil pesos a Ricaba”, declaró la mujer.
“Los ángeles no pueden trabajar bien”
Según su exposición, con el transcurso de los días Monzón le fue exigiendo más dinero porque necesitaba materiales y le decía que los ángeles con los que ella se comunicaba no podían trabajar bien. Ahí realizó otra transferencia por 100 mil pesos y una entrega de 150 mil en efectivo.
Al igual que en la denuncia que dio origen a la investigación a cargo del fiscal Luis Ferreyra, la mujer dijo que al empezar a exigir por el trabajo que le había pedido de manera confidencial porque era una “limpieza” para su madre y su hermana, empezó a amenazarla con decirle a esas personas cuál había sido su pedido.
“Estás negada”
“Yo le dije que era una estafadora y me dijo que hacía treinta años que estaba en ese tema. Me decía que no me funcionaba a mi porque ‘estaba negada’, que tenía que poner más plata para hacer un trabajo más fuerte sobre el que ya había hecho y que la plata no me la iba a devolver”, agregó.
La exposición de la mujer aportó datos que permiten confirmar la manera de accionar de la denunciada y como suplemento de la prueba, pero a diferencia del caso original no hay elementos que pudieran establecer que en este caso hubo una estafa porque las entregas fueron en todos los casos voluntarias.
Monzón y Ricaba fueron imputadas del delito de extorsión por chantaje durante el allanamiento que hizo personal de la DDI la semana pasada. Aún no fueron llamadas a indagatoria.
Fuente: Agencia DIB