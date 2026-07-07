"La limpieza no funciona porque estás negada": apareció otra víctima de la tarotista marplatense

La historia de la tarotista extorsionadora en Mar del Plata continúa sumando testimonios. Días después del allanamiento al departamento céntrico de “Marcela” , acusada de quitarle a una clienta bajo “amenazas espirituales” más de 25 mil dólares, 15 millones de pesos y electrodomésticos, otra mujer se presentó en la fiscalía a cargo de la investigación y denunció que le entregó a la falsa vidente casi medio millón de pesos .

Según cita 0223, la mujer dijo que en octubre de 2025 se presentó en el departamento de avenida Colón de la tarotista y pagó 15 mil pesos por una consulta inicial. Nombró a Mónica Monzón (que operaba bajo el apodo “Marcela”) como la persona que la atendió y a Nora Ricaba como la destinataria de esa transferencia inicial. Ambas mujeres están imputadas en la causa .

“Ahí directamente quiso empezar el trabajo por el que me cobraba 300 mil pesos, yo le dije que en ese momento no tenía el dinero, pero me insistió en empezar y me pidió el celular o la cadenita de oro. No le di nada de eso, pero le transferí 200 mil pesos a Ricaba”, declaró la mujer.

Según su exposición, con el transcurso de los días Monzón le fue exigiendo más dinero porque necesitaba materiales y le decía que los ángeles con los que ella se comunicaba no podían trabajar bien . Ahí realizó otra transferencia por 100 mil pesos y una entrega de 150 mil en efectivo.

Al igual que en la denuncia que dio origen a la investigación a cargo del fiscal Luis Ferreyra, la mujer dijo que al empezar a exigir por el trabajo que le había pedido de manera confidencial porque era una “limpieza” para su madre y su hermana, empezó a amenazarla con decirle a esas personas cuál había sido su pedido.

“Estás negada”

“Yo le dije que era una estafadora y me dijo que hacía treinta años que estaba en ese tema. Me decía que no me funcionaba a mi porque ‘estaba negada’, que tenía que poner más plata para hacer un trabajo más fuerte sobre el que ya había hecho y que la plata no me la iba a devolver”, agregó.

La exposición de la mujer aportó datos que permiten confirmar la manera de accionar de la denunciada y como suplemento de la prueba, pero a diferencia del caso original no hay elementos que pudieran establecer que en este caso hubo una estafa porque las entregas fueron en todos los casos voluntarias.

Monzón y Ricaba fueron imputadas del delito de extorsión por chantaje durante el allanamiento que hizo personal de la DDI la semana pasada. Aún no fueron llamadas a indagatoria.

Fuente: Agencia DIB