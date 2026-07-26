domingo 26 de julio de 2026
26 de julio de 2026 - 09:40

León XIV llamó a discernir lo esencial frente el consumismo y la guerra

Antes del rezo del Ángelus, el papa León XIV subrayó la predilección divina por los más vulnerables y cuestionó a quienes planifican conflictos bélicos.

Por Agencia DIB
Su Santidad, el papa León XIV.

Su Santidad, el papa León XIV.

En su reflexión previa al rezo del Ángelus desde la Plaza de la Libertad en Castel Gandolfo, el papa León XIV advirtió este domingo que “la industria del consumo altera el gusto de la sociedad y envenena el corazón al crear constantemente nuevas necesidades para vender respuestas que no sacian”.

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La palabra del Papa

Durante su discurso, el Sumo Pontífice sostuvo que la enseñanza de Jesús se deja vislumbrar en las ocupaciones cotidianas y citó ejemplos como el de una mujer que amasa la harina, administradores que gestionan pagos o "un rey que planea la guerra", remarcando que el mensaje divino llama a una profunda renovación sin distinción de origen ni nivel socioeconómico, señaló NA.

En esa misma línea, León XIV resaltó que "la Iglesia es una comunión de personas diferentes en cuanto a origen, cultura, habilidades y nivel de responsabilidad, pero todas llamadas a reconocerse como 'uno' en Jesucristo", al tiempo que reafirmó que la elección de Dios demuestra una "predilección preferencial por los pequeños y los descartados".

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