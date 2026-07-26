En un claro apoyo a Milei, la directora del FMI llega a Argentina para conocer Vaca Muerta

La directora gerente del FMI estará en Buenos Aires y en Vaca Muerta.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional ( FMI ), Kristalina Georgieva, comienza este lunes 27 de julio una visita oficial a la Argentina que incluirá reuniones en la ciudad de Buenos Aires y una recorrida por el yacimiento de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén.

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Si bien, por razones de seguridad, no se conocen los detalles de su agenda en CABA, se descuenta que por la mañana del lunes mantendrá reuniones con el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo , después de las cuales Georgieva brindaría una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda.

Por la tarde, la directora del FMI estará al frente de una exposición en el Palacio Libertad (exCCK), en la que también disertarán representantes del sector privado, académicos y funcionarios sobre las perspectivas económicas globales y las proyecciones del organismo para la región de América Latina, informó NA.

Según la vocera del FMI, Julie Kozack, este viaje de Georgieva “busca mantener un diálogo con distintos actores sociales y del ámbito productivo para analizar la coyuntura del país”. La visita se interpreta como un explícito respaldo al plan económico argentino y a la posibilidad de reelección de Milei en 2027.

El FMI en Vaca Muerta

El martes 28, la delegación del Fondo Monetario Internacional viajará a Neuquén para visitar el yacimiento Loma Campana, ubicado en la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta. Horacio Marín, director ejecutivo de YPF, será el anfitrión en la recorrida de Georgieva y su equipo.

De Lagarde a Georgieva

La última directora gerente del FMI que estuvo en Buenos Aires fue Christine Lagarde, quien a mediados de 2018 participó de los encuentros de Ministros de Finanzas del G20, y finalmente retornó a Buenos Aires a fines de noviembre para la cumbre de mandatarios, manteniendo reuniones bilaterales con el entonces presidente Mauricio Macri.

En tanto, el último encuentro de Georgieva con Milei sucedió en septiembre de 2025 en la Asamblea General de la ONU, en Nueva York.

Fuente: Agencia DIB