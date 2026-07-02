Contrató a una tarotista y terminó extorsionada: "No puedo parar a los arcángeles, se van a ir para allá"

Una mujer de Mar del Plata denunció haber sido víctima de una extorsión por parte de una tarotista a la que contrató cuando observó una situación conflictiva en su hogar relacionada con su hija y su yerno. La víctima terminó siendo presionada para entregar 15 millones de pesos, 26 mil dólares, electrodomésticos y joyas . Si no lo hacía, la tarotista amenazó con lanzarle una maldición a ella y a toda su familia.

La investigación, a cargo de la DDI de Mar del Plata y la UFI N° 12, llevó a un allanamiento en un departamento de la avenida Colón al 2900, donde Mónica Monzón -conocida como “Marcela” , de 62 años, fue notificada de la formación de la causa. Luego fue trasladada a la comisaría y liberada a las pocas horas. También notificaron a Nora Ricaba , de 61 años, que se encontraba en el departamento junto a la acusada.

Según el expediente, Monzón y Ricaba actuaron de manera conjunta y con un claro reparto de funciones para exigirle a P.E., la víctima, sumas de dinero mediante la amenaza de que en caso contrario, le revelarían a su marido y a su yerno que la víctima había acudido a ellas a fin de requerir trabajos espirituales.

La historia comenzó a mediados de diciembre de 2025, cuando la víctima, dueña de un emprendimiento gastronómico observó la situación entre su hija y su yerno. Al no poder lidiar con ella, recibió el consejo de una amiga de visitar a “Marcela”, cuyos supuestos dotes paranormales le conferían el poder de la clarividencia y de la intervención espiritual.

La tarotista recibió a P.E. en el departamento de un octavo piso del edificio en la avenida Colón al 2900. Cuando la mujer entró al lugar no encontró ni cartas de tarot, ni bola de cristal ni pocillos con borras de café. Solo una mesa con un gran copón lleno de agua. En ese recipiente, le aseguró “Marcela”, estaba todo su poder. Allí, tras unas consultas le pidió dinero para empezar el "trabajo".

"Me hizo ir al otro día, me volvió a pedir plata para comprar unos velones, unas cintas, y supuestamente con eso ya estaba. De ahí en más me pedía dinero todos los días porque nunca le alcanzaba, que supuestamente le habían hecho una maldad a mi yerno para que sea mala persona, para que trate mal a su familia y que no era un trabajo simple como ella pensaba, que era mucho más complicado. De ahí en más siempre me pedía dinero porque necesitaba más materiales", dijo la víctima en su declaración.

Deudas y más deudas

La denunciante contó en la fiscalía que cuando se quedó sin dinero comenzó a pedir prestado y que cuando no podía llevarle o transferirle iba la ayudante a su comercio a buscar distintas sumas. Cuando no tenía dinero la llevaban a casas de créditos donde le entregaban sumas cercanas al medio millón de pesos que debía entregar apenas salía.

La mujer dijo que también hizo compras con sus tarjetas de crédito: desde un celular a un televisor de 55 pulgadas pasando por un lavarropas. También entregó su alianza y otras alhajas que tenía en su poder.

Cuando se le preguntó si sufría amenazas o intimidaciones para que realice los pagos dijo que lo hacía porque si no le pagaba le iba a decir a su yerno y su marido de la consulta que estaba haciendo. "Yo ante ello me sentía muy nerviosa, vivía atemorizada. Marcela me decía que tenía que pagarle porque ella tenía superiores. Además me decía que debía intermediar con el ‘Arcángel Azul’", dijo la mujer.

“Los arcángeles se quieren ir para Cobo”

En los audios que “Marcela” le enviaba a la víctima, insistía con los arcángeles: "Tiene hasta el viernes para conseguir los dos mil quinientos dólares porque yo ya no puedo parar más a los arcángeles. Quieren terminar este trabajo de una vez más que nada por el bienestar de su familia". En otro mensaje lamentó: “¿No quiere terminar el trabajo? No sé qué voy hacer con los arcángeles, se quieren ir para allá para Cobo”.

Y en otro: "Yo no amenazo por amenazar, yo te estoy diciendo las cosas porque las veo, las veo, las consiguen, son dos mil trescientos, vos sabes lo que te llevaste, vos sabes bien lo que hiciste, o sea no, no va a quedar nadie en pie, no va a quedar nadie en pie, esta vez no se salva nadie, conmigo no se juega, vos no sabes con quien estás jugando, vos no te imaginás, no soñás con quién estás jugando".

La denuncia

Una de las hijas de la víctima supo, por un comentario al pasar, que su madre había pedido dinero. Le llamó la atención que su mamá hubiera tenido que recurrir a esa medida cuando su emprendimiento gastronómico funcionaba muy bien. Luego se enteró de que le había pedido plata a otras personas, lo que la llevó a pensar que su madre tenía un problema. Entonces, la enfrentó y se enteró de lo que estaba ocurriendo.

La denuncia se formalizó en la IPP 6540/26, en la fiscalía N°12 a cargo de Ferreyra, quien dispuso distintas medidas para corroborar los dichos de la empresaria gastronómica.

Cuando los peritos policiales de la DDI y judiciales analizaron el teléfono celular de la víctima y la tarjeta de crédito, reunieron testimonios de las personas que prestaron dinero, los informes de las financieras, la billetera virtual y las facturas de compra, pudieron reconstruir el accionar de la vidente “Marcela”.

Con todas estas pruebas, el fiscal Ferreyra pidió a la Justicia de Garantías la orden para allanar el departamento de la avenida Colón en busca del dinero y los electrodomésticos, además de otros elementos que confirmarían la denuncia, como el copón con poderes reveladores.

Durante el operativo, los investigadores secuestraron un celular, un televisor de 65 pulgadas, un lavarropas, más de 1.240.000 pesos en efectivo, 300 dólares y diplomas de tarot. También encontraron un sello y un talonario médico, cuadernos con anotaciones y pagarés, además de velas, estatuillas, cintas y otros objetos utilizados en rituales.

Las dos mujeres, de 62 y 61 años, fueron notificadas de los cargos que deberán afrontar y, aunque mantendrán por ahora la libertad, en los próximos días serán citadas a declarar por el fiscal Ferreyra.

Fuente: Agencia DIB