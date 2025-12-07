domingo 07 de diciembre de 2025
7 de diciembre de 2025 - 14:12

La Costa: muere un hombre en presunta pelea callejera en Nueva Atlantis

La víctima, de 38 años, habría sido asesinada en una confrontación en la vía pública. Por el hecho fue demorada una persona.

Por Agencia DIB
Crimen en Nueva Atlantis, Partido de La Costa.

Opinión de La Costa

Una persona fue hallada muerta con aparente herida de arma blanca en el tórax en la localidad bonaerense de Nueva Atlantis, Partido de La Costa. La víctima fue identificada como Carlos Daniel Rueda, de 38 años, quien habría sido asesinado en una confrontación en la vía pública en el barrio La Marejada. Por el hecho fue demorada una persona.

De acuerdo con El Mensajero de La Costa, el alerta ingresó al 911 en las primeras horas de este domingo. El mismo daba cuenta de una pelea en la intersección de las calles La Marejada, entre Gatito e Ingenieros. Al llegar al lugar, efectivos policiales y personal médico constataron el fallecimiento de Rueda.

La Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de La Costa tomó intervención inmediata, recabando testimonios, relevando cámaras de seguridad y organizando, junto al Grupo Táctico Operativo, la búsqueda del presunto agresor, quien habría escapado en una camioneta blanca.

Siempre según información que publica hoy El Mensajero, cerca de las 3.40 los investigadores localizaron y aprehendieron a un hombre, identificado bajo las iniciales DAP, de 46 años, quien fue encontrado caminando en la intersección de las calles General Madariaga y Querini, en San Bernardo.

Las autoridades buscaban la camioneta utilizada en la fuga y el elemento cortante que habría sido empleado en el hecho. En paralelo, se aguardan los resultados de la autopsia y los peritajes de Policía Científica.

Fuente: Agencia DIB

