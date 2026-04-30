Horror en La Plata: el dueño de un local asesinó a la mujer que le alquilaba

El crimen de una comerciante a manos del dueño del local que alquilaba conmociona por estas horas la ciudad de La Plata. Se trata de Paula Carolina Lastiris (47), que fue atacada en su local de venta de cotillón y 10 y falleció tras ser trasladada al Hospital San Martín. El principal acusado, dueño del inmueble, fue detenido. Al parecer todo se desató por una deuda con el pago de la renta .

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Según cuentan medios locales, el ataque ocurrió minutos después de las 17 del miércoles en el local “Repostillón” , ubicado en 37 entre 9 y 10, en pleno barrio Norte de la capital bonaerense. El hombre señalado como autor del hecho ingresó al negocio y efectuó al menos un disparo a la altura del pecho de la comerciante . Algunos vecinos aseguraron haber escuchado hasta tres detonaciones .

Tras el ataque, el hombre se retiró a pie, como si nada hubiera ocurrido . Esa secuencia es uno de los aspectos que más impactó entre quienes estaban en la zona. “Salió caminando tranquilo” , coincidieron vecinos en declaraciones a El Día. Éstos, alertados por los disparos, corrieron a auxiliar a la víctima.

Lastiris fue trasladada de urgencia al Hospital San Martín en estado crítico. Horas más tarde, se confirmó su fallecimiento como consecuencia de la herida de arma de fuego.

Atrapado

Tras un llamado al 911, se desplegó un operativo cerrojo que permitió localizar al acusado pocos minutos después del ataque. Las imágenes registradas muestran cómo el sospechoso fue interceptado por efectivos en 35 entre 7 y 8, a pocas cuadras del lugar del hecho.

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En el procedimiento participaron agentes del Escuadrón Motorizado, la UPPL y el SASU. Al momento de la detención, los policías le secuestraron un revólver que sería el arma utilizada en el crimen.

El detenido, de 49 años, permanece alojado en una dependencia policial. La causa quedó en manos de la Fiscalía N°17 de La Plata, a cargo de la fiscal Eugenia Di Lorenzo, quien la caratuló como homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego.

El esposo de la víctima, Walter Romero, aportó un dato relevante a los investigadores: según su testimonio, el acusado sería el propietario del local y existía un conflicto previo vinculado a una deuda por el alquiler.

Esa hipótesis es, por el momento, la principal línea de investigación.

Nueva sucursal

En tanto, según pudo reconstruirse a partir de sus propias publicaciones en redes sociales, Paula Lastiris había comenzado a anunciar la apertura de una nueva sucursal de “Repostillón” en el barrio Parque Sicardi, en las afueras del núcleo urbano platense.

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Incluso, a través de Instagram del local habían compartido un mensaje dirigido a sus clientes: “Si sos de Sicardi tenemos un notición para vos”.

Fuente: Agencia DIB