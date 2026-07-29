miércoles 29 de julio de 2026
29 de julio de 2026 - 20:25

Fuerte Apache: detuvieron al supuesto autor del crimen del policía Alan Molina

El policía bonaerense había sido baleado en un operativo en Fuerte Apache, partido de Tres de Febrero. Además del autor material se detuvo a otras 16 personas.

Por Agencia DIB
Hubo 24 allanamientos en Fuerte Apache.

Hubo 24 allanamientos en Fuerte Apache.

DIB
El agente Alan Molina (26).

El agente Alan Molina (26).

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El agente Alan Molina era oriundo de Tres Arroyos.

El agente Alan Molina era oriundo de Tres Arroyos.

La Voz del Pueblo

Un adolescente de 17 años fue detenido este miércoles en el barrio Ejército de los Andes, más conocido como Fuerte Apache, partido de Tres de Febrero, por el crimen del policía bonaerense Alan Molina, asesinado el 18 de julio en el Nudo 1 de ese complejo habitacional durante un enfrentamiento armado.

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De acuerdo a Noticias Argentinas, el detenido es Joel Sebastián Magallanes, conocido como "Mayonesa", mientras que otras 16 personas resultaron aprehendidas tras el megaoperativo efectuado en el asentamiento de Ciudadela.

Fuerte Apache: 24 allanamientos

Efectivos de la Policía Bonaerense llevaron a cabo 24 allanamientos para dar con el paradero del presunto integrante de la banda narcocriminal involucrada en el homicidio de Molina, que prestaba servicio en la Fuerza Barrial de Aproximación.

Oficiales de las Fuerzas de Operaciones Especiales UTOI, GPM, GAD y HALCÓN concretaron los arrestos de un hombre, dos mujeres y Magallanes -quien sería el segundo de Guillermo Agustín Geréz, apodado "Gordo Tilín", señalado por ser el cabecilla de la organización. Además fueron detenidos ocho varones y ocho mujeres.

También se secuestraron 15 celulares, cocaína, marihuana, ocho balanzas de precisión, elementos de corte, dinero en efectivo, armas -una pistola Browning calibre 9 milímetros sin numeración visible, con cargador y municiones; un revólver Bersa Thunder 9 y una pistola Bersa Thunder sin numeración.

Quién era el policía Alan Molina

El agente Alan Molina (26).

El agente Alan Molina (26).

El agente Molina, que tenía 26 años y era padre de un bebé de dos meses, concurrió el 18 de julio a Fuerte Apache a ese lugar junto a otros policías. En ese momento quisieron identificar a dos hombres que escaparon en dirección al interior del Nudo 1. Molina se adelantó unos metros respecto de sus compañeros y, cuando ingresó a esa zona, resultó herido de bala.

El agente Alan Molina era oriundo de Tres Arroyos.

El agente Alan Molina era oriundo de Tres Arroyos.

En el hospital Carrillo de Ciudadela, los médicos constataron heridas de bala en la axila derecha y otra en la cintura del lado izquierdo, sin orificio de salida, que le provocaron la muerte.

Fuente: Agencia DIB

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