Kicillof busca eliminar el límite a la reelección de los intendentes, pero La Cámpora le plantea condiciones

Tras plantear públicamente el tema, el gobernador Axel Kicillof busca acelerar el debate de una de las cuestiones más calientes de la política bonaerense: la eliminación del límite de dos elecciones que le impide a unos 80 intendentes de la provincia presentarse a un nuevo mandato el año que viene.

Kicillof puso el tema en agenda en las últimas horas, durante una visita a General Alvear, donde hizo declaraciones contra esa restricción, que horas después fueron refrendadas por la vice, Verónica Magario, ambos en la línea de que en ese nivel de gobierno los ciudadanos saben perfectamente quién es quién y son ellos quieres deben definir si puede ser elegidos o no.

“Si el intendente está en alguna, el pueblo lo sabe”, justificó el gobernador. “Quienes mejor conocen a los bonaerenses son los intendentes, porque están todos los días en sus barrios, escuchando, resolviendo problemas y dando respuestas”, lo completó, enseguida, Magario, quien calificó de “incomprensible” la limitación.

A esas declaraciones les corresponde la activación de una estrategia para avanzar en la Legislatura con un proyecto para volver a las relecciones indefinidas a través de un proyecto de la senadora Ayelén Durán, del Movimiento Derecho al Futuro, que tiene estado parlamentario pero no fue tratado aún en comisiones.

Una alta fuente del Ejecutivo le dijo a DIB que la intención es que no bien termine el receso, esa iniciativa tenga tratamiento en la Comisión de Legislación General, que preside el kicillofista Germán Lago: quieren obtener dictamen allí para apurar lo antes posible un tratamiento en el recinto.

Pero aunque el peronismo tiene mayoría en la cámara, el disenso político interno le pone límites para avanzar: necesita el camporismo para votar el proyecto en la cámara Alta y ese sector ya avisó que, aunque no se opone a terminar con el límite de las reelecciones, plantea una negociación política más amplia para dar su apoyo.

“Pedimos una mesa política para discutir con el gobernador una agenda más amplia, que incluya no solo las reelecciones sino también el formato de la votación, si va a haber desdoblamiento y PASO o no y la presentación de los pliegos para completar la Corte, que el Ejecutivo se comprometió a enviar antes de la Feria judicial”, dijo a DIB el senador Facundo Tignaneli.

Pero existe un tercer ítem que el camporismo considera el más importante: atar la habilitación legislativa a los intendentes con un paso similar en el Congreso para que Cristin Kirchner se pueda presentar como candidata a Presidente. “Es lo que plantea Miguel Pichetto: modificar la reglamentación de la responsabilidad penal subjetiva”, explicó Tignanelli, que aclaró, de todos modos, que “nadie se comunicó conmigo ni con Sergio Berni -el jefe de la bancada de Fuerza Patria- para hablar de este tema”.

¿Qué está en juego?

Con la normativa vigente, los intendentes electos en 2019 y reelectos en 2023, no podrán volver a presentarse en 2027. Son 80 de distintas fuerzas políticas. De ese total, 51 son de Unión por la Patria; 16 de la UCR; 7 del PRO y 5 de fuerzas vecinales. También hay un libertario, Diego Valenzuela, que dejó el PRO a principios de 2025 para pasar a reportar a Javier Milei.

El límite se impuso durante la gobernación de María Eugenia Vidal, a partir de un acuerdo con Sergio Massa, que por ahora mantiene su negativa a acompañar una marcha atrás. PRO viene diciendo explícitamente que también se opone, mientras que hay posturas divididas en el radicalismo, donde hoy el diputado Matías Civale dijo que puede discutir el punto, pero atado “a una reforma política integral” en la que incluyó “las PASO” y una actualización de la “Ley Orgánica de las Municipalidades”.

Cuando se limitó la reelección de los intendentes también se incluyó a los Legisladores, para quienes ese límite ya operó la elección pasada. El proyecto de Durán no dice nada sobre ese punto, pero uno de Teresa García -ahora diputada nacional- que lo eliminaba tiene media sanción de la Cámara Baja provincial.

Fuente: Agencia DIB.