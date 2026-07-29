Pedalear para vivir: un repartidor necesita entregar 453 pedidos para sostener a su familia

De acuerdo con el último informe de la Fundación Encuentro, correspondiente a marzo de 2026, un trabajador de plataformas de delivery debe realizar un esfuerzo monumental para cubrir sus necesidades básicas.

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El estudio introduce el Coeficiente de Alcance de Pedido Promedio (APP), una herramienta que traduce el valor de los pagos por envíos en umbrales de consumos reales. E indica que el pago promedio por pedido en marzo de 2026 se situó en $3.165,2. Bajo esta cifra, la cantidad de viajes necesarios para cumplir con distintas metas económicas es reveladora:

Pagar un alquiler promedio: 250 pedidos.

Cubrir la canasta de crianza de un niño: 175 pedidos.

Llegar al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM): 111 pedidos.

Gastos operativos y fiscales: Llenar el tanque de nafta de la moto requiere 2 pedidos, mientras que pagar la cuota del Monotributo demanda 13.

Si bien el indicador general del APP se mostró relativamente estable respecto al cierre de 2025, esa evolución esconde una creciente disparidad entre las plataformas: la estabilidad promedio se debe exclusivamente a que una de las empresas actualizó sus valores.

En marzo de 2026, PedidosYa incrementó el valor de su pedido promedio a $3.924, lo que amortiguó el impacto de la inflación para sus repartidores. Por el contrario, Rappi ha mantenido sus valores sin modificaciones desde octubre de 2025, provocando un deterioro constante en el poder adquisitivo de quienes trabajan en dicha plataforma.

Tendencia estructural: Correr detrás de los precios

El análisis de largo plazo (julio 2025 – marzo 2026) muestra que el bienestar económico de los repartidores depende de una carrera constante entre dos factores: el aumento del costo de vida y la actualización de los pagos por parte de las empresas.

Cuando las plataformas congelan sus tarifas, como ha sucedido recientemente con Rappi, el coeficiente APP se dispara, obligando a los trabajadores a realizar cada vez más viajes para obtener el mismo sustento. El informe concluye que, aunque las actualizaciones parciales como la de marzo brindan un alivio transitorio, la mejora tiende a erosionarse rápidamente si los pagos no acompañan el ritmo de la inflación.

Fuente: Agencia DIB.