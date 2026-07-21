Loma Hermosa: motochorros asesinaron a un cabo de la Policía Federal para robarle la moto

Un cabo de la Policía Federal Argentina (PFA) fue asesinado a tiros durante un violento robo ocurrido en la localidad bonaerense de Loma Hermosa , partido de Tres de Febrero . La víctima fue identificada como Cristian Alberto Gerez , de 36 años, quien fue atacado por dos motochorros que le sustrajeron su motocicleta y escaparon tras dispararle a quemarropa.

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El hecho ocurrió el lunes por la noche, alrededor de las 20.20 , sobre la calle Mariquita Sánchez de Thompson, entre Gabino Ezeiza y Río Bermejo.

Toda la secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad de la zona. Según las imágenes y el relato de fuentes policiales, Gerez circulaba en su moto cuando fue interceptado por dos delincuentes que se movilizaban en otro rodado. Uno de ellos efectuó un disparo al aire, descendió de la motocicleta y obligó al efectivo a bajarse.

En un primer momento, el policía no ofreció resistencia . Bajó de su vehículo, retrocedió con las manos en alto y se alejó de la escena. Sin embargo, cuando uno de los asaltantes intentó apoderarse también de sus pertenencias personales, Gerez habría intentado extraer su arma reglamentaria. La reacción del delincuente fue inmediata: le disparó dos veces y lo dejó tendido sobre el asfalto.

MATARON A OTRO POLICÍA EN TRES DE FEBRERO Un efectivo de la Policía Federal fue asesinado en Loma Hermosa durante un intento de robo. Dos motochorros lo interceptaron y uno de ellos le disparó a quemarropa. Es el segundo policía asesinado en menos de 48 horas en el distrito. pic.twitter.com/kC1HGTBjUN

Tras el ataque los ladrones escaparon con la motocicleta de la víctima en dirección a la Ruta 8. Personal de la Comisaría 5ª de Tres de Febrero y médicos del SAME acudieron al lugar, donde confirmaron el fallecimiento del efectivo.

Menores de edad

La causa quedó a cargo de los fiscales Fabián Hualde y Silvia Sorrentino, de la Fiscalía N° 1 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de San Martín, ya que existen indicios de que los autores del crimen serían menores de edad.

De acuerdo con el informe preliminar de la autopsia, uno de los proyectiles impactó en el cráneo de Gerez, provocándole una lesión cerebral fatal que causó su muerte en el acto.

Mientras continúan las tareas para identificar a los responsables, las autoridades analizan las imágenes de las cámaras de seguridad y otros elementos de prueba para reconstruir la ruta de fuga de los sospechosos.

Casi dos décadas en la fuerza

Gerez era oriundo de Santiago del Estero, aunque residía en el partido de San Martín. Había egresado de la Escuela de Suboficiales de la Policía Federal el 30 de noviembre de 2016 y acumulaba cerca de 20 años de servicio.

Al momento de su muerte se desempeñaba en la División Redes Exteriores de la Superintendencia de Comunicaciones, un área encargada del despliegue, mantenimiento y custodia de infraestructura estratégica de telecomunicaciones, incluyendo tendidos de fibra óptica y sistemas de interconexión utilizados por la fuerza.

El reclamo de los vecinos

El crimen generó conmoción entre los habitantes de Loma Hermosa. Micaela, una vecina que vive a pocos metros del lugar del hecho, contó que escuchó los disparos y salió a la calle para ver qué ocurría.

“Cuando salí me encontré con el policía ya fallecido. Empezaron a acercarse vecinos, llegaron los patrulleros y ahí nos fuimos enterando de lo sucedido”, relató.

La mujer también describió el clima de inseguridad que atraviesa el barrio: “Se vive así todos los días. Todos los días te enterás de una noticia así y vivimos con esta inseguridad. Yo salgo con el perro y me vuelvo a mi casa”.

Fuente: Agencia DIB