Luján se prepara para la poda anual del Parque San Martín y el reparto de esquejes de más de 500 rosales

Este sábado 1° de agosto desde las 11, vecinos y vecinas de la localidad de Luján podrán retirar esquejes de distintas especies de rosas de manera gratuita, al tiempo que estarán invitados a participar de una charla sobre su cuidado y reproducción. El evento será en la intersección de Doctor Real e Italia, en el marco de la poda anual de los rosales del Parque San Martín.

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Durante la actividad, personal de la Dirección de Mantenimiento Urbano procederá a podar los más de 500 rosales que conforman el emblemático espacio verde. Como parte de la iniciativa, se entregarán esquejes de manera gratuita a quienes se acerquen para que puedan reproducirlos y cultivarlos en sus hogares.

Además, se brindarán charlas abiertas sobre las técnicas de poda y sobre el proceso de reproducción mediante esquejes , seguidas de sorteos para disfrutar una jornada que ya es un clásico en esta época del año.

Desde el Municipio indicaron que el Rosedal del Parque San Martín fue ampliado en 2022, duplicando su superficie hasta superar los 2.000 metros cuadrados. En esa renovación, se incorporaron nuevas variedades de rosas, entre ellas Crepe de China, Granada, Federico Mistral, Camelot, Golden Delicia, Caprice de Meilland, First Price y Cristóbal Colón , consolidándose como uno de los principales atractivos paisajísticos de la ciudad.

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Reproducción por esquejes

La reproducción por esquejes consiste en utilizar una porción de una planta para intentar generar un nuevo ejemplar. En el caso de los rosales, la elección del material, el tratamiento del tallo y las condiciones de cultivo pueden influir en el resultado.

Durante las charlas se abordarán aspectos relacionados con el cuidado de los esquejes y las prácticas necesarias para favorecer su desarrollo. La actividad estará dirigida tanto a personas con experiencia en jardinería como a quienes se acerquen por primera vez a conocer el procedimiento.

La posibilidad de retirar esquejes permite que una parte de los rosales del parque llegue a distintos hogares de la ciudad. De esta manera, la jornada también promueve el vínculo entre el espacio público y la comunidad, mediante una propuesta que combina educación ambiental, participación y cuidado de la vegetación.

Fuente: Agencia DIB