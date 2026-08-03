Femicidio en Pilar: un expenitenciario fue detenido gracias al análisis de cámaras de seguridad

Las marcas en el cuello y la nuca de Navarro las habría provocado Milagros al defenderse.

Un expenitenciario de 36 años fue aprehendido acusado de estar vinculado al femicidio de Milagros Cabrera, de 30 años , cuyo cuerpo fue encontrado el domingo en un descampado ubicado en inmediaciones de la Ruta Provincial 25 y la calle Rawson, en Villa Rosa, partido de Pilar.

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Se trata de Luis César Navarro , exagente del Servicio Penitenciario Bonaerense quien no tendría ningún vínculo previo con la víctima. Además, habría intentado construir una falsa coartada para desviar la pesquisa. Navarro, de 36 años, se desempeñó entre 2015 y 2023, con destino en la Unidad Penal N° 21 de Campana. Según informó el diario Crónica, fue dado de baja de la fuerza por problemas psiquiátricos .

Milagros Cabrera había sido vista por última vez el viernes 31 de julio, alrededor de las 21.25, cuando salió de su domicilio con destino a su trabajo en la localidad de Matheu. Al no regresar y luego de reiterados llamados telefónicos sin respuesta, su hermana se presentó durante la madrugada del domingo en la comisaría para denunciar la averiguación de paradero.

En paralelo, el xnovio de la víctima, un efectivo policial que presta servicio en el Comando de Patrullas de Escobar, junto al cuñado de Milagros, comenzó ea buscarla por distintos sectores. Finalmente, el policía encontró el cuerpo a unos 60 metros de una parada de colectivos, en un descampado cercano a la Ruta 25. La mujer estaba tendida boca arriba y una ambulancia del SAME constató su fallecimiento.

Por qué cayó el expenitenciario

La causa, que está en manos de la UFI N° 2 de Pilar, se nutrió del análisis de cámaras de seguridad municipales y privadas. Las imágenes permitieron reconstruir el recorrido que realizó el sospechoso durante la noche de la desaparición de Milagros y seguir sus movimientos hasta una vivienda en Villa Rosa.

Con esos elementos, el fiscal Andrés Quintana ordenó el allanamiento y la detención de Navarro, quien tenía escoriaciones en el cuello y la nuca, compatibles con marcas de defensa provocadas por la víctima durante el ataque.

Las marcas en el cuello y la nuca de Navarro las habría provocado Milagros al defenderse.

Otro de los puntos que compromete al acusado es la denuncia que realizó pocas horas después del crimen. De acuerdo con la investigación, Navarro se presentó en la Comisaría Pilar Sexta para denunciar que había sido víctima de un robo y que dos hombres le habían sustraído su teléfono celular tras golpearlo en la cabeza. Hipótesis que se derrumbó cuando los investigadores encontraron el celular en la escena del crimen. Durante el allanamiento también fueron secuestradas prendas de vestir y calzado que habrían sido utilizados por el sospechoso la noche del hecho.

Por qué mató a Milagros

Por el momento, el móvil del femicidio continúa siendo un misterio. Los investigadores sostienen que no existía ninguna relación previa entre Navarro y la víctima, por lo que buscan determinar si se trató de un ataque al azar y reconstruir con precisión cómo fueron los minutos previos al crimen.

Mientras avanzan las pericias y la recolección de nuevas pruebas, Navarro está detenido a disposición de la Justicia y sería indagado en las próximas horas.

Fuente: Agencia DIB