Ensenada: la Justicia dispuso la libertad de los padres de la beba fallecida

El Hospital Gutiérrez donde falleció la beba de Ensenada.

La Justicia dispuso la libertad de los padres de una beba fallecida en la localidad bonaerense de Ensenada, a comienzos de este mes. En una reciente medida judicial, se decidió la libertad de Jimena Vieras y Miguel Ángel Allende, en el marco de la causa que investiga la muerte de la muerte de la niña tras su ingreso al Hospital Gutiérrez de La Plata.

De acuerdo con el sitio platense La Buena Info, la medida fue adoptada a pedido del propio Ministerio Público Fiscal. Según se explicó, tras la incorporación de nuevas medidas de prueba -entre ellas una segunda autopsia y la ampliación de la declaración de las médicas que atendieron a la niña-, para el fiscal Martín Almirón no se contaban con pruebas suficientes para solicitar la prisión preventiva de los imputados.

Desde la defensa, liderada por el abogado Gonzalo Escaray, remarcaron que la decisión judicial es de carácter procesal y no implica el cierre del expediente ni una definición sobre la eventual responsabilidad penal de los acusados. “La investigación continúa y nuestros asistidos permanecerán a disposición de la Justicia, colaborando con todas las diligencias que se dispongan”.

La muerte de una beba de Ensenada Tal como informó agencia DIB a comienzos de febrero, la muerte de una beba de un año y dos meses oriunda de Ensenada generó un fuerte impacto en la comunidad. La pequeña fue trasladada de urgencia desde Villa Catella, en Ensenada, al Hospital Gutiérrez de La Plata, con convulsiones. Pese a la atención que recibió, murió poco después. En tanto, desde el centro de salud se dio aviso a la Policía, tras presentarse el informe de defunción, en el que los médicos consignaron que en el examen físico de la beba se constataron signos de abuso sexual.

Tras la denuncia, se montó un operativo que incluyó peritajes en tres domicilios ubicados en el mismo lote donde viven tanto los padres como la abuela y el tío paternos, que habían asistido al hospital con la bebé y fueron trasladados a la Comisaría 3ª de El Dique. Según fuentes del Ministerio de Seguridad, quedaron imputados el padre de la niña, Miguel Ángel Allende, de 31 años; la madre, María Jimena Vieras, de 24 años; y Lucas Tomás Allende, de 27 años, tío de la menor. Fuente: Agencia DIB

