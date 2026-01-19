El joven que volcó con un cuatriciclo en Villa Gesell fue trasladado a La Plata

Un joven de 27 años volcó el fin de semana con su cuatriciclo en los médanos de Villa Gesell y fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín de La Plata en un vuelo sanitario, debido a la gravedad de su estado de salud.

Según indicaron desde el centro asistencial provincial, sufrió un politraumatismo severo, con compromiso encéfalo craneal y contusión pulmonar. Fue sometido a una neurocirugía y permanece en terapia intensiva con pronóstico reservado.

El hecho reaviva la alarma por los accidentes con cuatriciclos, vehículos “UTV” y camionetas en la Costa Atlántica, en plena temporada de verano, y a pocos días del accidente en el que Bastian Jerez, de 8 años, sufrió un golpe con compromiso hepático, que lo mantiene hospitalizado y peleando por su vida.

Tras el vuelco, personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) acudió de inmediato al lugar y brindó la primera asistencia médica. El operativo contó además con el apoyo de una ambulancia destinada a la seguridad sanitaria en la costa.

