lunes 19 de enero de 2026
19 de enero de 2026 - 19:17

El joven que volcó con un cuatriciclo en Villa Gesell fue trasladado a La Plata

Según indicaron desde el Hospital San Martín sufrió un politraumatismo severo, con compromiso encéfalo craneal y contusión pulmonar. Permanece en terapia intensiva con pronóstico reservado.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
cuatriciclos-san-bernardo-4

Un joven de 27 años volcó el fin de semana con su cuatriciclo en los médanos de Villa Gesell y fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín de La Plata en un vuelo sanitario, debido a la gravedad de su estado de salud.

Más noticias
Familiares de Alan Bordón piden Justicia por el crimen del joven. 

Lo atacó una patota: Alan Bordón, de 20 años, murió tras días de agonía a 6 años del crimen de Báez Sosa
La Frontera, la zona exclusiva de Pinamar. 

Playas peligrosas: Bastian sigue estable y otro hombre sufrió un accidente en cuatriciclo

Según indicaron desde el centro asistencial provincial, sufrió un politraumatismo severo, con compromiso encéfalo craneal y contusión pulmonar. Fue sometido a una neurocirugía y permanece en terapia intensiva con pronóstico reservado.

El hecho reaviva la alarma por los accidentes con cuatriciclos, vehículos “UTV” y camionetas en la Costa Atlántica, en plena temporada de verano, y a pocos días del accidente en el que Bastian Jerez, de 8 años, sufrió un golpe con compromiso hepático, que lo mantiene hospitalizado y peleando por su vida.

Tras el vuelco, personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) acudió de inmediato al lugar y brindó la primera asistencia médica. El operativo contó además con el apoyo de una ambulancia destinada a la seguridad sanitaria en la costa.

Temas
Ver más

Lo atacó una patota: Alan Bordón, de 20 años, murió tras días de agonía a 6 años del crimen de Báez Sosa

Playas peligrosas: Bastian sigue estable y otro hombre sufrió un accidente en cuatriciclo

Se cumplen seis años del crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell

No paran los incidentes con vehículos especiales en la Costa: ahora volcó un cuatriciclo

Buscan por ley mayores sanciones para quienes conduzcan con hábitos temerarios en playas

Los vuelos a Tandil y Olavarría desde Aeroparque están suspendidos hasta marzo

La Playa Olímpica en las arenas de la Costa Atlántica bonaerense

Villa Gesell: policía condenado por encubrir a un narcotraficante y avisarle de orden de captura

Combo letal: un niño en cuatriciclo, una mujer sin casco y el conductor de una camioneta filmando

Pergamino: con libertad condicional por homicidio intimidó a la hermana con un cuchillo y quedó preso

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Familiares de Alan Bordón piden Justicia por el crimen del joven. 

Lo atacó una patota: Alan Bordón, de 20 años, murió tras días de agonía a 6 años del crimen de Báez Sosa

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Combo letal: un niño en cuatriciclo, una mujer sin casco y el conductor de una camioneta filmando

Combo letal: un niño en cuatriciclo, una mujer sin casco y el conductor de una camioneta filmando