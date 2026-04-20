Del Viso: lo hicieron arrodillar y lo ejecutaron de un disparo en la cabeza

Policía de Del Viso acudió tras un llamado al 911 y se encontró con el cuerpo de un hombre acribillado en la calle. Resumen

Un hombre de 30 años fue asesinado de un disparo en la cabeza en la localidad de Del Viso, partido de Pilar, en un hecho que es investigado como un presunto ajuste de cuentas, ya que la víctima tendría antecedentes policiales

Personal policial de la Comisaría Pilar Tercera fue alertado este sábado a la noche por un homicidio con arma de fuego en la esquina de Díaz Colodrero y Florida, en Del Viso. Según informó el diario Resumen, de Pilar, los efectivos encontraron un cuerpo tendido en el asfalto con una herida de bala en el rostro, quien luego sería identificado como Marcos Nahuel Varas, de 30 años.

En la escena también se encontraba otro hombre de 33 años, quien presentaba una herida superficial en el cuero cabelludo. De acuerdo a su testimonio, momentos antes ambos se encontraban en la calle junto a otros jóvenes cuando fueron sorprendidos por un vehículo Peugeot 308 de color negro, del que descendieron cuatro individuos con pasamontañas.

¿Un ajuste de cuentas? El testigo aseguró que los agresores se identificaron como policías y ordenaron a las víctimas que se arrojaran al suelo y entregaran el dinero que tenían. En ese contexto, contó que recibió un golpe en la cabeza con la culata de un armas mientras que uno de los atacantes se dirigió hacia Varas, quien estaba arrodillado, lo golpeó en el rostro, le disparó en la cabeza, y todos se fueron en el auto a toda velocidad.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°3 de Pilar, que dispuso la realización de la autopsia, la toma de declaraciones testimoniales y el análisis de cámaras de seguridad. De acuerdo a las primeras averiguaciones, la víctima registraba antecedentes por infracción a la Ley 23.737 (drogas), lo que lleva a los investigadores a no descartar que el crimen podría estar vinculado a un ajuste de cuentas. Fuente: Agencia DIB

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