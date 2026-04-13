lunes 13 de abril de 2026
13 de abril de 2026 - 09:37

Del Viso: murieron tres jóvenes en el incendio de una casa en el partido de Pilar

El incendio en Del Viso, municipio de Pilar afectó a una vivienda en la que dormían seis integrantes de una familia. Tres de ellos, incluida una mujer embarazada, no pudieron salir y fallecieron.

Por Agencia DIB
El mortal incendio conmovió la mañana de Del Viso.

El mortal incendio conmovió la mañana de Del Viso.

Resumen de Pilar
Bomberos en acción.

Bomberos en acción.

Resumen de Pilar

Un trágico incendio afectó este domingo a una vivienda en el barrio De Vicenzo de la localidad de Del Viso, partido de Pilar, y el saldo fue de tres jóvenes fallecidos, que quedaron atrapados por las llamas, mientras que otros tres integrantes de la familia lograron escapar.

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El siniestro comenzó alrededor de las 6 en una casa ubicada en la esquina del Club Municipal Golf Club y Necochea. A partir de un llamado al 911, efectivos policiales llegaron al lugar y convocaron a los Bomberos Voluntarios, que trabajaron con varias dotaciones para controlar el fuego, informó Resumen de Pilar.

Madrugada de horror en Del Viso

bomberos del viso rs
Bomberos en acción.

Bomberos en acción.

De acuerdo al testimonio de Maximiliano Maidana (43), quien sufrió quemaduras en el rostro y brazos, todo comenzó en el living de la vivienda. El hombre logró salir junto a su esposa, Rosana Estigarribia (42), y su sobrina Sol Maqui (14). Sin embargo, tres jóvenes quedaron atrapados en el interior de la casa.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Tomás Maidana (19), Milagros Maidana (21) y Milagros Arenales (21), esta última embarazada de cinco meses.

En tanto, los sobrevivientes fueron asistidos por personal del SAME y trasladados a distintos centros de salud: Maidana por las quemaduras sufridas, Estigarribia por una crisis nerviosa, y la menor por un cuadro de principio de asfixia.

La causa quedó en manos de la UFI N°2 de Pilar, a cargo del fiscal Andrés Quintana, quien ordenó las autopsias correspondientes y continúa investigando las causas del trágico incendio.

Fuente: Agencia DIB

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