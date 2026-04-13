Del Viso: murieron tres jóvenes en el incendio de una casa en el partido de Pilar

Un trágico incendio afectó este domingo a una vivienda en el barrio De Vicenzo de la localidad de Del Viso , partido de Pilar, y el saldo fue de tres jóvenes fallecidos, que quedaron atrapados por las llamas, mientras que otros tres integrantes de la familia lograron escapar.

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El siniestro comenzó alrededor de las 6 en una casa ubicada en la esquina del Club Municipal Golf Club y Necochea. A partir de un llamado al 911, efectivos policiales llegaron al lugar y convocaron a los Bomberos Voluntarios, que trabajaron con varias dotaciones para controlar el fuego , informó Resumen de Pilar.

De acuerdo al testimonio de Maximiliano Maidana (43), quien sufrió quemaduras en el rostro y brazos, todo comenzó en el living de la vivienda. El hombre logró salir junto a su esposa, Rosana Estigarribia (42), y su sobrina Sol Maqui (14). Sin embargo, tres jóvenes quedaron atrapados en el interior de la casa.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Tomás Maidana (19), Milagros Maidana (21) y Milagros Arenales (21), esta última embarazada de cinco meses.

En tanto, los sobrevivientes fueron asistidos por personal del SAME y trasladados a distintos centros de salud: Maidana por las quemaduras sufridas, Estigarribia por una crisis nerviosa, y la menor por un cuadro de principio de asfixia.

La causa quedó en manos de la UFI N°2 de Pilar, a cargo del fiscal Andrés Quintana, quien ordenó las autopsias correspondientes y continúa investigando las causas del trágico incendio.

Fuente: Agencia DIB