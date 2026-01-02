viernes 02 de enero de 2026
2 de enero de 2026 - 10:16

Dejan firme la condena por defraudación contra Cristian Popovich, exintendente de General Madariaga

Si bien no irá a prisión, el exjefe comunal recibió la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Y deberá devolver el dinero sustraído al Estado, una suma que ajustada por inflación roza los 200.000 dólares.

Por Agencia DIB
Cristian Popovich, exintendente de General Madariaga, condenado por defraudación al Estado.

La Justicia de Dolores dejó firme la condena contra el exintendente de General Madariaga Cristian Popovich por el delito de defraudación en perjuicio de la Administración Pública, en el marco de un juicio abreviado que homologó el juez Jorge Agustín Martínez Mollard.

La sentencia impuso a Popovich una pena de dos años y seis meses de prisión, que no implicará su detención efectiva por tratarse de una condena excarcelable, y una inhabilitación absoluta y permanente para ejercer cargos públicos, el aspecto de mayor impacto político del fallo.

Empresas fantasmas

La causa se originó en 2016, durante la gestión del entonces intendente Esteban Santoro, y expuso una maniobra de corrupción mediante la contratación de empresas fantasmas para supuestos traslados de polvo de piedra que nunca se realizaron.

Según quedó probado, los pagos se efectuaban mediante cheques municipales que terminaban siendo endosados y depositados en la cuenta personal del propio exjefe comunal.

Detalles de la maniobra

La sentencia hace referencia a operaciones concretas registradas en enero y febrero de 2015, por montos cercanos a los 34 mil pesos, que fueron cobrados o depositados directamente en cuentas de Popovich. Estas transacciones quedaron respaldadas por informes bancarios, pericias contables y documentación administrativa incorporadas al expediente.

Durante el juicio declararon numerosos testigos, entre ellos empleados municipales, personal administrativo y trabajadores del área operativa. Varios coincidieron en describir una mecánica habitual de cobro de cheques por ventanilla, realizados por empleados enviados al banco por orden del intendente, quienes luego debían entregar el dinero directamente a Popovich.

A su vez, choferes municipales y responsables del corralón afirmaron que el transporte del material se realizaba con camiones del propio municipio, sin que existieran registros de trabajos efectuados por las empresas contratadas.

Juicio abreviado y sanciones

El fallo homologó el acuerdo de juicio abreviado, una figura legal que implica el reconocimiento de los hechos por parte del acusado a cambio de una pena previamente pactada con la fiscalía. Popovich optó por no declarar durante la audiencia, haciendo uso de su derecho, aunque el juez consideró que el cúmulo de pruebas permitió desvirtuar el estado de inocencia y acreditar la existencia de un ardid destinado a generar un beneficio económico indebido en perjuicio del erario público.

Además de la pena principal, la resolución establece:

  • Prisión: 2 años y 6 meses, de ejecución condicional.
  • Inhabilitación: absoluta y permanente para ejercer cargos públicos.
  • Costas procesales: a cargo del exintendente.

También se regularon los honorarios del apoderado legal de la Municipalidad de General Madariaga, que actuó en representación de la parte damnificada.

Lo que viene

Si bien la condena penal quedó firme, fuentes vinculadas al proceso indicaron que la defensa de Popovich apelará la resolución ante la Cámara de Apelaciones, lo que podría extender el trámite judicial durante varios meses.

En paralelo, el Municipio avanzará en una demanda civil para recuperar los fondos sustraídos, más la correspondiente actualización por inflación. De manera preliminar, el monto a reclamar oscilaría entre los 160 mil y los 200 mil dólares.

Fuente: Agencia DIB

