Detuvieron a la exfuncionaria de Morón acusada de integrar una banda narco

Luna Suyai Ortigoza, la exfuncioanria del municipio de Morón que era buscada por la justicia hace meses para que responda en una causa por narcotráfico, fue detenida hoy.

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Suyai Ortigoza está acusada de integrar una organización dedicada al narcotráfico . El arresto fue concretado por efectivos de la División Operativa de Capturas de la Policía Bonaerense en la calle Miró al 1900, en la localidad de Merlo. Sobre Ortigoza pesaba un pedido de captura emitido por el Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial de Morón. Según informaron fuentes policiales, al momento de su detención los efectivos secuestraron unos 20 envoltorios de droga, una balanza de precisión y dinero en efectivo.

La exfuncionaria se profungó poco después de que la Policía Federal encontrar ladrillo de cocaína por un peso total de 480 gramos; una bolsa con envoltorios de esa sustancia por un peso de 70 gramos; otros 3 envoltorios con 15 gramos más; y una balanza digital, además de dinero en efectivo en u n allanamiento en la casa en la que vivia conm su novio, Ángel Daniel Paz, de 34 años , que todavía no fue hallado.

La causa tuvo un fuerte impacto político en Morón porque Ortigoza ocupaba un cargo jerárquico dentro de la estructura municipal como directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad.

Tras conocerse la investigación judicial, el Municipio dispuso su desplazamiento, aunque la oposición cuestionó los mecanismos de control sobre los funcionarios políticos y promovió una interpelación al intendente Lucas Ghi.

Aunque el jefe comunal decidió no asistir personalmente al Concejo Deliberante, delegó las respuestas en el secretario de Seguridad, Damián Cardoso, quien durante más de cuatro horas defendió el accionar del Ejecutivo y sostuvo que no existían antecedentes que permitieran advertir las actividades ilícitas de la funcionaria.

La sesión también dejó al descubierto la creciente interna entre el sector de Ghi y el sabbatellismo, luego de que los concejales referenciados en Martín Sabbatella acompañaran el pedido de interpelación impulsado por la oposición.

La investigación

La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada el 25 de febrero que advertía sobre distintos puntos de venta de droga en la zona de Castelar. Posteriormente se incorporaron otras siete denuncias anónimas con información coincidente, por lo que la causa quedó en manos de los fiscales Marisa Monti y Emiliano Rodríguez Reggiani.

A partir de tareas de inteligencia realizadas por la División Operaciones Metropolitana Oeste de la Policía Federal, los investigadores concluyeron que funcionaba una presunta red de comercialización de estupefacientes bajo la modalidad de narcomenudeo y entregas tipo “delivery”.

Durante los allanamientos realizados en mayo en la vivienda de Ortigoza, los investigadores secuestraron 509 gramos de cocaína, 26 gramos de marihuana, una balanza de precisión, teléfonos celulares, tarjetas SIM, dinero en efectivo, documentación y sellos vinculados a su función dentro del municipio.

En el domicilio de su pareja, Ángel Daniel Paz, fueron hallados además 1.098 gramos de cocaína, una balanza digital y un revólver calibre 32 cargado. Paz continúa prófugo y es buscado por la Justicia.

La causa está caratulada como “Tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización en dosis fraccionadas a los consumidores y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil“.