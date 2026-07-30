¿Por qué es bueno tomar caña con ruda cada 1º de agosto en homenaje a la Pachamama?

Tomar caña con ruda cada 1º de agosto es un ritual originario de América que, con el paso del tiempo, gana cada vez más fanáticos, aunque se vaya resignificando un poco como práctica cultural.

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Lo cierto es que la tradición asegura que, tomar esta mezcla el día que se celebra la Pachamama, atrae la salud y la suerte y aleja la envidia y los maleficios. Siete sorbos, tres tragos, un vaso entero: la cantidad depende del gusto del consumidor. Eso sí, la toma es en ayunas, el primer día del mes de agosto.

Esta costumbre, enraizada en el norte argentino - más específicamente en las provincias de Misiones y Corrientes -, se ha extendido por todo el país. Es una tradición milenaria , que proviene de los pueblos originarios de América, que reconocían en la ruda múltiples propiedades medicinales contra parásitos y malestares gastrointestinales, además de su uso para calmar el ardor y la irritación de picaduras de insectos.

Como en agosto se producían grandes lluvias en América Latina , que junto al frío causaban muchas muertes en la población y en el ganado , crearon este remedio natural donde se mezcla la caña con la ruda para superar estos problemas.

Para espantar los males del invierno

Originalmente se utilizaban licores fabricados con chañar, patay, tunas o algarroba, a los que se les agregaba la contrayerba o hierbas medicinales. Con la llegada de los europeos, los componentes fueron mutando hasta conformar la receta que hoy conocemos.

La introducción del cultivo de caña para la fabricación de azúcar, en la época de la colonización española, empezó a producir paralelamente el aguardiente de caña. A esto se le sumó la llegada de la ruda a América cuyas capacidades medicinales no pasaron desapercibidas.

A esta combinación de planta y bebida, el imaginario guaraní le fue adjudicando propiedades y virtudes. De allí derivó la creencia popular que considera a la caña con ruda como un conjuro contra la envidia y la mala suerte. Este brebaje se consume “para espantar los males del invierno”.

Si bien la tradición dicta que hay que tomarlo el 1º de agosto, aquellos que se olviden o no alcancen a hacerlo, tienen la oportunidad de hacerlo hasta el 15 del mes. Además, en Argentina y varios países de América Latina, el 1º de agosto se celebra el Día de la Pachamama. Es una fiesta de agradecimiento que se festeja de diferentes maneras dependiendo de la región. Uno de los ritos más populares, claro, es tomar caña con ruda.

La receta

Necesitarás los siguientes ingredientes:

Caña o ginebra.

Hojas de ruda macho.

1 botella vidrio con tapa.

Su preparación se realiza al introducir una ramita de ruda macho en una botella con caña. La preparación se realiza al menos una semana antes del día que se va a consumir, por lo que se requiere anticipación. Incluso, puede tomarse la caña preparada el año anterior.

Según la tradición, se deben beber tres tragos de caña con ruda en ayunas en esta fecha, aunque algunos optan por tomar siete, un solo trago largo o incluso un vaso completo.

Fuente: Agencia DIB