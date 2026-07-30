Matías Nebot: "Mi viejo siempre me enseñó que la verdad y decir la verdad te hace una persona libre"

El intendente de Saavedra, Matías Nebot, habló sobre su proceso de recuperación contra una dicción.

Luego de las repercusiones de sus dichos en un encuentro de prevención de adicciones en la localidad de Pigüé, el intendente de Saavedra, Matías Nebot, decidió hablar con la prensa para contar cómo es su proceso de recuperación de un consumo problemático.

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En primera persona: el intendente de Saavedra habló de su adicción y celebró "308 días sin consumir"

En una entrevista con La Brújula 24 , confió que ya lleva 312 días sin consumir, destacó el rol de su familia y remarcó la necesidad de alentar políticas públicas de salud mental.

“Me siento muy bien, primero porque soy una persona que cuando empecé a hacer política siempre dije que si hay algo que no voy a negociar nunca es mi autenticidad”, expresó Nebot. Y añadió: "Mi viejo siempre me enseñó que la verdad y decir la verdad te hace una persona libre".

El intendente contó que tomó la decisión de pedir ayuda cuando entendió que necesitaba estar mejor. “Me levanté un día en mi casa, miré al sillón y dije: hasta acá, necesito estar bien, mi gente necesita que esté bien”, relató.

El primer paso para hablar del problema y enfrentarlo fue recurrir a sus padres. “Fui a la casa de mis viejos y les dije: necesito quedarme con ustedes”, recordó, y aseguró que la contención familiar, profesional y comunitaria fueron clave en su proceso de recuperación. “Lo más importante son las redes de contención: la familia, los amigos y el equipo”, sostuvo.

El jefe comunal indicó que actualmente lleva alrededor de 312 días sin consumir y que atraviesa el proceso “un día a la vez”, ya que una adicción a las drogas se combate todos los días.

Asimismo, dijo que luego de haber dado su breve testimonio el día de la charla en Pigüé, recibió mensajes de apoyo y un gran respaldo de su comunidad. "Soy un agradecido por el respeto con el que estos días los vecinos me han tratado", señaló.

En primera persona: el intendente de Saavedra, Matías Nebot, organizó una charla sobre consumos problemáticos y contó su esfuerzo por dejar una adicción. pic.twitter.com/VHodFg56WB — ACR (@AnaClaudiaRoche) July 22, 2026

Conocer el problema para tratarlo en comunidad

Nebot también hizo foco en la necesidad de ampliar las políticas públicas vinculadas a salud mental y adicciones. En ese marco, dijo que su gestión duplicó el presupuesto del área y sumó una psicóloga comunitaria para trabajar también en escuelas. “Hay un montón de chicos y chicas que no tienen redes de contención y que necesitan de un Estado presente para que los ayudemos a salir adelante”, sostuvo.

El intendente reconoció que muchas personas le recomendaron no hacer pública su situación, pero aseguró que volvería a hacerlo. "Lo volvería a decir en la misma fecha, de la misma forma y con el mismo tono", afirmó.

Contra la estigmatización

Además, cuestionó la estigmatización hacia quienes atraviesan una adicción y pidió abordar el tema sin juzgar. “No estigmaticemos, no juzguemos, tratemos de ayudar al otro”, expresó.

Sobre el final, Nebot vinculó su recuperación con una mayor responsabilidad en la gestión. “Hoy mi familia y mi trabajo son mi refugio”, dijo. Y concluyó: "Ser auténtico, decir la verdad, eso es la nueva política".

Fuente: Agencia DIB