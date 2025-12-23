Condenan a un exfiscal de Cañuelas por hurto agravado y la usurpación de un campo

El exfiscal bonaerense Rodolfo César Robatto -titular de la Fiscalía 2 de Cañuelas entre 2008 y 2013 - fue condenado a 4 años y 10 meses de prisión por hurto agravado tras admitir su culpabilidad en un juicio abreviado. El fallo, dictado por el juez Ramiro Fernández Lorenzo del Tribunal en lo Criminal N° 1 de La Plata, determinó que Robatto facilitó la usurpación de un campo en San Miguel del Monte y el robo de bienes pertenecientes a la ciudadana Mirta Carmen García .

Si bien Robatto enfrentaba imputaciones por asociación ilícita, estafa, abuso de autoridad, falsa denuncia y usurpación , la mayoría fueron declaradas prescriptas por el paso del tiempo. La condena, según detalla El Ciudadano , se centró en el hurto agravado y consideró agravantes la pluralidad de intervinientes y la condición de funcionario público del condenado al momento de cometer el ilícito.

El caso se remonta a octubre de 2009 , cuando una banda criminal inició un plan para apropiarse ilegalmente del predio de García. Primero se confeccionó un boleto de compraventa apócrifo donde la propietaria figuraba vendiendo su campo a Ángel Labría , operación que nunca realizó. Labría luego “vendió” el predio a Claudio Daniel Báez mediante otro documento falso.

Con esos papeles, Báez acudió a la fiscalía de Robatto solicitando autorización para tomar posesión del terreno. A pesar de las evidentes irregularidades, el fiscal otorgó el permiso el 5 de octubre de 2009 y habilitó a los usurpadores a ingresar al campo, cortar cadenas y candados e instalarse. La ocupación se mantuvo casi cinco años, mientras la víctima intentaba recuperar su propiedad.

Cuando García denunció la usurpación ante la fiscalía, se encontró con que el funcionario encargado del caso era el mismo que había autorizado la ocupación. Robatto, mientras tanto, entorpeció el proceso: solicitó documentación innecesaria, permitió que los ocupantes consolidaran su posición y finalmente archivó la causa en 2011, alegando que se trataba de un conflicto civil, pese a la violencia ejercida sobre el acceso al predio.

Durante la ocupación, los intrusos se apropiaron de maquinaria, herramientas, ganado y parte de la cosecha de avena. Robatto autorizó expresamente la apropiación del 25% de la cosecha, trasladada a una planta de acopio, garantizando la apariencia de legalidad que permitió concretar el hurto. El tribunal destacó la gravedad institucional: un fiscal que debía perseguir delitos se convirtió en aliado de los delincuentes.

El despojo del predio, conocido como “Videla Dorna”, comenzó con la falsificación de boletos de compraventa en septiembre de 2009. El 15 de septiembre, Báez solicitó autorización ante la fiscalía, que Robatto otorgó pese a las irregularidades. Este documento desapareció del sistema oficial y solo pudo recuperarse años después mediante copias aportadas por terceros.

Robatto fue sido titular de la Fiscalía 2 de Cañuelas desde su creación, el 27 de octubre de 2008, junto a Roberto Javier Berlingieri. Entre sus casos más resonantes se encontraba la investigación del crimen de los hermanos y comerciantes Massa.

Sin embargo, el 16 de agosto de 2013 presentó su renuncia indeclinable por “razones personales”, que fue formalmente aceptada el 18 de octubre. Mientras algunos pensaron que decidió retirarse para dedicarse a la actividad privada como abogado en San Miguel del Monte, otros señalaron que influyó en su alejamiento una investigación iniciada por la entonces procuradora María del Carmen Falbo sobre la gran cantidad de usurpaciones en Cañuelas, y para una salida diplomática se le sugirió la renuncia.

Tras años de investigación con nuevos fiscales, se comprobó la participación de Robatto en la maniobra delictiva.

