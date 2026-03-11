El regreso del fútbol tras el paro quedó opacado por nuevas polémicas arbitrales

El paro del fútbol dejó un fin de semana vacío de pasión y un Congreso de dirigentes que aplaudieron a Claudio Tapia en Córdoba, a contramano de la bronca que despertó en los hinchas. La medida fue impopular y fuera de contexto. Que las autoridades de la AFA tengan que comparecer ante la Justicia, ¿qué tiene que ver con la organización de los campeonatos? Para colmo, el único que declaró en Tribunales fue Gustavo Lorenzo, director general. Tanto el presidente como el tesorero Pablo Toviggino postergaron su presencia en la sede judicial para esta semana, justo cuando la pelota volvió a rodar.

Sí, por fin, después de la abstinencia, era posible hablar del juego, de las emociones, del talento. Sin embargo, el inicio de la 10ª fecha terminó viciado por la polémica.

Los cuatro partidos que abrieron el fuego este martes, tres en la provincia de Buenos Aires y uno en Rosario, estuvieron dominados por bochornosos arbitrajes. Y cuando parecía que lo peor de los hombres del silbato se había producido en 2025, sobre en el último tramo del año, volvieron a primar errores que generan suspicacias. Muy a pesar, claro, del soporte tecnológico.

En Avellaneda hubo un partidazo. Unión lo ganaba 3 a 0 y 4 a 2, pero Independiente terminó logrando el empate en el minuto 54 y medio. Al margen de que Andrés Merlos había adicionado 7 minutos en primera instancia, se perdió mucho tiempo entre una lesión de Matías Mansilla, arquero del conjunto santafesino, y los cambios. Pero sobre todo, el fallo más escandaloso del referí mendocino fue el penal que derivó en el 4 a 3. Cobró una inexistente infracción de Maizon Rodríguez sobre Gabriel Avalos que el propio paraguayo canjeó por gol. Fabrizio Llobet convalidó en el VAR.

El Rojo terminó logrando la heroica con un centro de Kevin Lomónaco que cabeceó Juan Fedorco. No obstante, quedó la estela de la polémica de un referí que atiende en los dos lados del mostrador: el sábado participó del encuentro de dirigentes del Consejo Federal en carácter de presidente de la Liga de Alvear. El historial de polémicas de Merlos abarca desde un enfrentamiento con Andrés Fassi en septiembre de 2024, tras un grosero error que perjudicó a Talleres contra Boca en la Copa Argentina, y más reciente un ida y vuelta con Marcelo Gallardo, a quien echó en el partido que River cayó ante Argentinos en La Paternal.

En Junín también hubo errores arbitrales

En Junín, el otro equipo de Avellaneda sufrió su propia ineficacia y también el arbitraje de Nazareno Arasa. El árbitro rosarino no expulsó a Julián Contrera, que metió un durísimo planchazo en la pantorrilla de Gabriel Rojas. Delante estaba el asistente Marcelo Balmaceda. Tampoco hubo un llamado de Salomé Di Iorio en el VAR. Sin embargo, no tuvo contemplaciones para mostrarle la segunda amarilla a Marco Di Cesare cuando bajó a Junior Marabel. Esta acción no hubiera representado ninguna controversia si el zaguero de Racing no hubiera sido amonestado erróneamente en el primer tiempo.

Tigre también fue perjudicado por el arbitraje. Vencía a Vélez con un gol de David Romero cuando Leandro Rey Hilfer cobró una mano casual de Federico Alvarez. Braian Romero marcó el gol y todas las miradas le apuntaron al juez de Martín Coronado. También, a Adrián Franklin frente a las pantallas en el centro de operaciones de Ezeiza.

El último error de una noche negra se vivió en el Parque de la Independencia, donde Newell's parecía terminar con el maleficio de una racha de 10 partidos consecutivos sin victorias. Walter Mazzantti, recién llegado de Independiente, sentía que le volvía el alma al cuerpo. Había jugado 28 encuentros con la camiseta roja sin hacer un gol y lograba definir mano a mano con Matías Borgogno. Era el 2 a 1 sobre Platense y una gran fiesta. Hasta que Alvaro Carranza llamó a Luis Lobo Medina, el referí tucumano acudió al videoref y modificó su decisión. Se anuló el grito del atacante de Labardén por una infracción previa de Facundo Guch sobre Tomás Silva. La foto mostró una camiseta estirada, ¿suficiente para hacer trastabillar al lateral izquierdo del club de Vicente López?

Después de la colección de desastres que hicieron los árbitros el año pasado, con muñeca blanda o rienda corta según el color de la camiseta, se ajustaron las tuercas durante los playoffs. Fue en simultáneo a las investigaciones que comenzaron a fluir respecto al patrimonio de los dirigentes de la AFA. Incluso Estudiantes, enfrentado a Tapia y Toviggino, terminó ganando el Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones.

Sin embargo, el arbitraje volvió a tornarse opaco. Ni siquiera con la repetición de las jugadas, es posible confiar en la honorabilidad de la Justicia deportiva.

