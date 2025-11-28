Condenan a perpetua por femicidio a un hombre que quemó la casa de su pareja en Melchor Romero en 2020

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº4 de La Plata condenó este viernes a cadena perpetua a Héctor Carrizo (65) por el femicidio de su pareja Romina Videla , que falleció por las quemaduras que sufrió durante el incendio intencional de su casa en la localidad de Melchor Romero , el 27 de marzo de 2020 .

El Tribunal, según afirman medios locales, sentenció a Carrizo a perpetua por el delito de "homicidio calificado por violencia de género", en sintonía con el pedido formulado por la fiscalía a cargo de Lucas Domsky .

Por otro lado, se lo absolvió por prescripción en lo relacionado a la acusación por "amenazas".

Al fundamentar la condena, la jueza Carolina Crispiani afirmó: "A Romina también la mató la violencia que precedió al fuego. Esa violencia que se anuncia, que se naturaliza, que pide auxilio y no siempre lo encuentra; esa violencia que, cuando el Estado llega tarde, termina escribiendo su última línea en una morgue”.

Un crimen de 2020

Carrizo fue juzgado por la muerte de Romina Videla, que falleció cuando el primero incendió su vivienda situada en 519 entre 184 y 185, en la localidad de Melchor Romero, partido de La Plata. Esa jornada, la mujer llegó a llamar al 911 para denunciar que Carrizo la había golpeado y amenazado con prenderla fuego.

En la investigación se determinó que Carrizo amenazó a Videla, luego retiró de la casa a los seis hijos que convivían con la pareja y finalmente provocó el incendio.

Videla sufrió quemaduras en el 80 por ciento de su cuerpo. Falleció días después en el hospital Alejandro Korn de esa localidad platense.

Los allegados a Videla denunciaron que antes del incendio ella ya había sido víctima de episodios previos de violencia de género y que Carrizo mostraba conductas agresivas.

“Fue un accidente”

Tras la muerte de la mujer, Carrizo permaneció detenido. Su defensa técnica y particular, liderada por el doctor Juan Di Nardo, reclamó la absolución por falta de pruebas.

En la misma sintonía sus familiares también expresaron públicamente que era inocente. Según plantearon, no hubo elementos que lo vincularan al hecho. “Fue un accidente”, indicaron.

No obstante, la Justicia se valió de la investigación para definir la condena de prisión perpetua por el femicida.

El tribunal, integrado por los jueces Carolina Crispiani, Emir Alfredo Caputo Tártara y Andrés Vitali, fue unánime al encontrar a Carrizo culpable de "homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género e incendio doblemente agravado".

Fuente: Agencia DIB