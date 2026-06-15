Mundial, frío y crisis: el de Güemes fue el feriado menos movido del año

El fin de semana largo por el paso a la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes dejó un balance turístico moderado en todo el país. Según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa ( CAME ), 993.683 turistas se movilizaron durante los días de descanso, generando un impacto económico de $216.649 millones .

Se trató del feriado con menor movimiento turístico de 2026, en un contexto marcado por el inicio del Mundial de Fútbol . La postal volvió a reflejar una tendencia que se repite desde comienzos de año: viajes más breves, reservas realizadas sobre la fecha y un consumo más moderado .

El gasto promedio diario por turista alcanzó los $109.013 , aunque registró una caída real del 3,5% respecto del mismo feriado de 2025. Además, la estadía promedio se redujo de 2,3 a 2 días. A pesar de ello, el gasto total mostró un crecimiento real del 15,5% en comparación con el feriado del 17 de junio del año pasado.

Las reservas anticipadas fueron bajas en la mayoría de los destinos, aunque varios lograron mejorar la ocupación gracias al turismo de cercanía y las ventas de último momento. Los destinos vinculados con la naturaleza, la nieve, las termas y los eventos culturales y deportivos concentraron la mayor demanda. La proximidad de las vacaciones de invierno y la atención puesta en el Mundial también influyeron en el comportamiento de los turistas.

Entre los lugares más elegidos volvió a destacarse Bariloche, que comenzó a recibir visitantes atraídos por las primeras nevadas de la temporada. También mostraron buen movimiento San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Ushuaia y otros centros de esquí de la Patagonia.

En el Litoral, Puerto Iguazú alcanzó niveles de ocupación cercanos al 70%, acompañado por los Esteros del Iberá y los complejos termales de Entre Ríos. En el norte argentino, Salta tuvo un papel central por los actos en homenaje a Güemes, mientras que Jujuy registró ocupaciones cercanas al 60%, impulsadas por el atractivo de la Quebrada de Humahuaca.

Movimiento en la provincia de Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires presentó un panorama dispar. Mar del Plata concentró buena parte de la actividad de la Costa Atlántica, aunque con niveles de ocupación inferiores a los habituales para esta época del año. También hubo movimiento en destinos cercanos como Chascomús, Lobos, Monte Hermoso, Villa Gesell y distintas localidades del interior bonaerense que organizaron fiestas populares, ferias gastronómicas y eventos deportivos.

Entre las actividades destacadas sobresalieron la Fiesta de la Trufa Negra en Espartillar, la Fiesta del Pastelito en Brandsen, la Expo Miel en Azul y diversas propuestas culturales y productivas en municipios como Berisso, San Pedro, Lincoln, Tres Arroyos y Puan. En el conurbano, el movimiento estuvo impulsado por ferias, exposiciones y eventos culturales, como la Feria Internacional del Libro de Almirante Brown y distintas celebraciones locales.

En lo que va de 2026 ya se registraron seis fines de semana largos. Durante esos períodos viajaron 10,37 millones de turistas, con un gasto acumulado de $2,84 billones. Sin embargo, la cantidad de viajeros fue un 26% inferior a la del mismo período de 2025, un año que contó con un fin de semana largo adicional en junio debido a la coincidencia de los feriados de Güemes y del Día de la Bandera.

Fuente: Agencia DIB