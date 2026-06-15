lunes 15 de junio de 2026
15 de junio de 2026 - 10:48

En Argentina hay 150 impuestos: la mayoría municipales, pero la presión es de Nación

La recaudación efectiva se encuentra fuertemente concentrada en seis gravámenes que explican el 85% de todos los recursos.

Por Agencia DIB
La Casa Rosada, en Buenos Aires. (Agencia DIB)

La Casa Rosada, en Buenos Aires. (Agencia DIB)

Argentina tiene en 2026 un total de 150 tributos diferentes distribuidos entre los niveles nacional, provincial y municipal. Así lo reveló el último Vademécum Tributario elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), que registró una reducción respecto de los 155 tributos identificados en 2025.

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Entre impuestos, tasas, contribuciones y derechos distribuidos entre los tres niveles de gobierno, el dato llamativo es que pese al número de 150, la recaudación efectiva se encuentra fuertemente concentrada en seis gravámenes que explican el 85% de todos los recursos tributarios.

Del total de impuestos, 40 corresponden al nivel nacional (cinco menos que hace un año), 28 a las provincias y 82 a los municipios. Es decir, más de la mitad de los tributos existentes son municipales, aunque sólo significan un 13,3% de la recaudación total.

Entre los impuestos nacionales figuran algunos de los más conocidos y relevantes para la recaudación, como el IVA, Ganancias -rebautizado recientemente como impuesto a los ingresos personales para el caso de las personas físicas-, Bienes Personales, el impuesto sobre los créditos y débitos bancarios, los derechos de exportación e importación y distintos gravámenes sobre combustibles, bebidas alcohólicas, cigarrillos y apuestas.

A nivel provincial sobresalen tributos como Ingresos Brutos, el impuesto inmobiliario, Sellos, el impuesto Automotor y diversos derechos vinculados a actividades específicas, como minería, pesca o explotación de recursos naturales.

Los municipios, por su parte, concentran la mayor "diversidad" tributaria. Aparecen desde las tradicionales tasas de seguridad e higiene, alumbrado público y habilitación comercial hasta gravámenes más específicos, como ecotasas, derechos de construcción, tasas de estacionamiento medido, contribuciones por pavimentación, tasas sobre combustibles o derechos por publicidad y propaganda.

El peso de los impuestos nacionales

De acuerdo con las proyecciones del Iaraf para 2026, la recaudación tributaria consolidada alcanzaría el equivalente al 26,6% del PBI. Dentro de ese total, seis tributos aportarían el 85% de los recursos.

El principal es el IVA, que representa el 25% de la recaudación consolidada. Le siguen los aportes y contribuciones a la Seguridad Social, con el 19%, y el impuesto a las Ganancias, que explica otro 18%.

En cuarto lugar aparece Ingresos Brutos, el principal tributo provincial, con una participación de 14,7%. Más atrás se ubican el impuesto sobre los créditos y débitos bancarios, conocido como impuesto al cheque, con el 6%, y la tasa municipal de inspección, seguridad e higiene, que aporta el 2,6%.

Si se agregan otros gravámenes relevantes, como los impuestos a los combustibles, los derechos de importación y exportación y el conjunto de otros tributos municipales, la concentración es todavía mayor: diez tributos explican el 94% de toda la recaudación tributaria del país.

Fuente: Agencia DIB

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