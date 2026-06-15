Pese al acuerdo, hay universidades que siguen con su plan de lucha y van al paro

Pese al acuerdo al que llegaron el Gobierno y los principales gremios universitarios, el conflicto por el financiamiento de las altas casas de estudios nacionales volverá a las calles esta semana con una nueva medida de fuerza convocada por la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires ( AGD-UBA ) y la Conadu Histórica .

El paro universitario comenzará este martes 16 y se extenderá hasta el sábado 20, con el reclamo de aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento . Y si bien no impactará en la Universidad Nacional de La Plata ( UNLP ), sí lo hará en otras instituciones del país debido a que hay sectores docentes que no firmaron el acuerdo con la administración nacional.

De acuerdo con el comunicado, el Poder Ejecutivo transferirá a las Universidades los fondos tendientes a incrementar la masa salarial del 24,33% , distribuido de la siguiente forma: un 21,33% en junio sobre los básicos vigentes a mayo, y un 3% en octubre sobre los básicos de septiembre de 2026. En materia presupuestaria, se actualizará en un 20% el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades a partir de junio y se dispondrá un incremento de $ 50 mil millones en la partida destinada a hospitales universitarios para 2026.

Además, en cuanto a las becas estudiantiles, se estableció una actualización del 50% de las Becas Manuel Belgrano a partir de junio . Y, por último, se garantizarán los fondos de capacitación para las entidades gremiales docentes y no docentes, y las Universidades Nacionales deberán rendir los fondos asignados conforme la legislación vigente.

Paro en las universidades

Más allá del acuerdo que obtuvo el visto bueno de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), la entidad de mayor peso a nivel nacional, la propuesta fue rechazada por la Conadu Histórica y otras entidades gremiales universitarias, que ratificaron el paro convocado para este martes.

En ese sentido, la secretaria general de AGD UBA, Laura Carboni, explicó que “se impuso el rechazo" al acuerdo pactado entre los rectores y la gestión del presidente Javier Milei, “avalado por el resto de las federaciones docentes y nodocentes”, debido a que generó "un repudio entre las y los trabajadores“.

También la actividad en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) se verá afectada por el paro de esta semana que llevará adelante el gremio que agrupa a los profesores y que se convertirá en la quinta semana completa atravesada por las medidas de fuerza desde que empezó el cuatrimestre. También en las universidades de Catamarca, Tucumán y La Pampa habrá complicaciones.

Fuente: Agencia DIB