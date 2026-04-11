Condenan a dos conductores por correr picadas en los médanos de "La Frontera", en Pinamar

Dos conductores que corrían picadas en los médanos de Pinamar fueron condenados a seis meses de prisión condicional e inhabilitación de un año para manejar . Así lo decidió el Juzgado en lo Correccional N° 1 Departamental de Dolores , a cargo de Christian Gasquet , que declaró culpables a Ariel Jesús De Haro y Lautaro Lanestosa por el delito de “prueba ilegal de velocidad con vehículo con motor” . La sentencia se dictó en el marco de un juicio abreviado.

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El episodio juzgado, según cuenta El Mensajero de la Costa , ocurrió el 31 de enero de 2025 , alrededor de las 18.30 horas, en el sector de médanos conocido como “La Frontera” . Allí personal del Grupo de Prevención Motorizada (GPM), afectado al Operativo de Sol a Sol , detectó dos camionetas alineadas en forma paralela, preparadas para la largada.

Los vehículos involucrados fueron una Volkswagen Amarok conducida por Lanestosa y una Volkswagen Amarok Highline al mando de De Haro. Los efectivos, que realizaban tareas de inteligencia encubierta, visualizaron y grabaron el momento en que ambos rodados arrancaron a toda velocidad en línea recta, corriendo una picada sin autorización y generando una situación de peligro para los transeúntes que se encontraban a pocos metros.

Cerca de las siete de la tarde, ambos conductores fueron interceptados en el sector de egreso de la zona de Frontera , se los detuvo y los vehículos quedaron incautados.

Pruebas contundentes

El juez Gasquet evaluó actas policiales, inspecciones oculares y planimetrías que confirmaron que el lugar carecía de perímetros o cartelería que autorizara este tipo de actividades. “Las pruebas son contundentes para establecer que se encontraban desarrollando una prueba ilegal de velocidad en un lugar no habilitado”, señaló la sentencia.

El magistrado subrayó que se trata de un delito doloso, ya que los imputados tenían conocimiento de que participaban en una prueba no autorizada.

Sin cumplimiento efectivo

Al no presentarse eximentes, atenuantes ni agravantes, el juez impuso a ambos conductores seis meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial para conducir vehículos con motor por el término de un año.

De todos modos, el tribunal consideró inconveniente aplicar una sanción de cumplimiento efectivo debido a la falta de antecedentes penales de los condenados.

Fuente: Agencia DIB