lunes 20 de abril de 2026
19 de abril de 2026 - 22:54

Claypole: un menor encontró el cuerpo de su madre enterrado en un patio

El hallazgo ocurrió el sábado en Almirante Brown. El menor no veía a su madre desde hacía casi tres semanas y había ido en más de una oportunidad al domicilio donde ella vivía con su novio.

Por Agencia DIB
El menor encontró el cuerpo de su madre en el patio de una vivienda en Claypole.

El menor encontró el cuerpo de su madre en el patio de una vivienda en Claypole.

Un adolescente de 12 años encontró el cuerpo de su madre enterrado en el patio de una vivienda de Claypole. El principal sospechoso es la pareja de la mujer, un hombre de 30 años que permanece prófugo.

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El hallazgo ocurrió el sábado en una casa del partido bonaerense de Almirante Brown. Según la reconstrucción, el menor no veía a su madre desde hacía casi tres semanas y había ido en más de una ocasión al domicilio donde ella vivía con su novio. En esas visitas, el hombre le aseguró que la mujer no estaba y, en una segunda oportunidad, le dijo que “no iba a volver a verla más”.

Al advertir que en el fondo de la vivienda había tierra removida, el menor decidió revisar el lugar por su cuenta. Al excavar, encontró un brazo con un tatuaje que identificó como el de su madre. Tras el descubrimiento, dio aviso a un familiar, que se comunicó con el 911. Al llegar, los efectivos se entrevistaron con una mujer de 48 años, tía del menor, quien relató que su sobrino había comenzado a remover tierra en el fondo de la propiedad y encontró el brazo.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y peritos, quienes confirmaron que el cuerpo estaba enterrado y en avanzado estado de descomposición. La causa quedó en manos de la Justicia de Lomas de Zamora, que intenta determinar las circunstancias del hecho mientras continúa la búsqueda del sospechoso. De acuerdo con el sitio La Realidad Online, tanto la víctima como el hombre señalado tenían antecedentes penales.

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