Cayó "El Gordo Pei", uno de los narcos más buscados del Conurbano

Después de semanas de tareas de inteligencia, seguimientos y vigilancia encubierta, la Policía bonaerense logró detener a Fabián Jesús Bravo , alias “El Gordo Pei” , considerado uno de los narcotraficantes más buscados de la zona norte del Conurbano . Fue capturado junto a su pareja, Joana Giménez , con quien permanecía prófugo en una causa por homicidio agravado y amenazas con armas de fuego.

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El operativo, llamado "Pei Gordo" , fue llevado adelante por la Dirección de Operaciones de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos, en el marco de una causa impulsada por la UFI Nº 7 de San Martín . La investigación permitió reconstruir el funcionamiento de una organización criminal con estructura jerárquica, dedicada al narcomenudeo y con fuerte control territorial basado en la violencia.

Según los investigadores, la banda utilizaba plataformas digitales de difícil rastreo para coordinar sus movimientos y evitar ser detectada. Además, contaba con roles definidos : desde la administración de puntos de venta hasta la distribución y el almacenamiento de droga en distintos inmuebles.

El punto de quiebre de la pesquisa se dio el 1º de abril , cuando la Policía interceptó un Chevrolet Cruze en José León Suárez . Allí fue detenido Iván Abel Bravo , sobrino del líder narco, a quien le secuestraron una pistola 9 mm con numeración suprimida, droga, dinero y un celular. A partir de ese procedimiento se profundizó la investigación sobre el entorno del prófugo.

Las tareas posteriores permitieron establecer que Bravo y Giménez se movían constantemente por el oeste bonaerense, alquilando viviendas temporarias en localidades como Moreno y General Rodríguez. Finalmente, fueron ubicados en el barrio Martín Fierro, donde permanecían ocultos junto a sus hijos.

El tiro del final

El desenlace llegó con un operativo sorpresa: primero fue detenida la mujer cuando intentó escapar al advertir la presencia policial. Luego, los efectivos irrumpieron en la vivienda y capturaron a “El Gordo Pei”, quien ofreció resistencia antes de ser reducido.

Con las detenciones, la Justicia dio por desarticulado el núcleo operativo de la organización. Ambos imputados quedaron a disposición judicial, mientras avanza la causa que también involucra a otros integrantes de la banda.

Fuente: Agencia DIB