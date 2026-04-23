jueves 23 de abril de 2026
23 de abril de 2026 - 08:48

Cayó "El Gordo Pei", uno de los narcos más buscados del Conurbano

El acusado estaba prófugo por homicidio y amenazas. Lo detuvieron junto a su pareja tras una investigación con seguimientos encubiertos.

Por Agencia DIB
Fabián Jesús Bravo, alias “El Gordo Pei”, y su pareja Joana Giménez.

Fabián Jesús Bravo, alias “El Gordo Pei”, y su pareja Joana Giménez.

Seguridad PBA

Después de semanas de tareas de inteligencia, seguimientos y vigilancia encubierta, la Policía bonaerense logró detener a Fabián Jesús Bravo, alias “El Gordo Pei”, considerado uno de los narcotraficantes más buscados de la zona norte del Conurbano. Fue capturado junto a su pareja, Joana Giménez, con quien permanecía prófugo en una causa por homicidio agravado y amenazas con armas de fuego.

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El operativo, llamado "Pei Gordo", fue llevado adelante por la Dirección de Operaciones de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos, en el marco de una causa impulsada por la UFI Nº 7 de San Martín. La investigación permitió reconstruir el funcionamiento de una organización criminal con estructura jerárquica, dedicada al narcomenudeo y con fuerte control territorial basado en la violencia.

Según los investigadores, la banda utilizaba plataformas digitales de difícil rastreo para coordinar sus movimientos y evitar ser detectada. Además, contaba con roles definidos: desde la administración de puntos de venta hasta la distribución y el almacenamiento de droga en distintos inmuebles.

En abril

El punto de quiebre de la pesquisa se dio el 1º de abril, cuando la Policía interceptó un Chevrolet Cruze en José León Suárez. Allí fue detenido Iván Abel Bravo, sobrino del líder narco, a quien le secuestraron una pistola 9 mm con numeración suprimida, droga, dinero y un celular. A partir de ese procedimiento se profundizó la investigación sobre el entorno del prófugo.

Las tareas posteriores permitieron establecer que Bravo y Giménez se movían constantemente por el oeste bonaerense, alquilando viviendas temporarias en localidades como Moreno y General Rodríguez. Finalmente, fueron ubicados en el barrio Martín Fierro, donde permanecían ocultos junto a sus hijos.

El tiro del final

El desenlace llegó con un operativo sorpresa: primero fue detenida la mujer cuando intentó escapar al advertir la presencia policial. Luego, los efectivos irrumpieron en la vivienda y capturaron a “El Gordo Pei”, quien ofreció resistencia antes de ser reducido.

Con las detenciones, la Justicia dio por desarticulado el núcleo operativo de la organización. Ambos imputados quedaron a disposición judicial, mientras avanza la causa que también involucra a otros integrantes de la banda.

Fuente: Agencia DIB

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