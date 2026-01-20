Cayeron varios amigos de Morena Rial que robaban casas en la costa bonaerense

Varios amigos de la influencer Morena Rial, detenida el verano pasado por formar parte de una banda delictiva que robaba casas en el Conurbano, fueron apresados por la Policía bonaerense por cometer entraderas y estafas con tarjetas robadas en localidades balnearias de la Costa Atlántica.

El operativo policial se llevó a cabo en la ciudad de Costa del Este, donde personal policial detuvo a cinco personas, que al parecer ingresaban en las casas de veraneo cuando sus ocupantes no estaban buscando dinero.

More y Agustina Agustina Soplan defendiendo a Morena Rial en un móvil de televisión, el verano pasado. Una de las aprehendidas es Agustina Soplan, de 26 años, abogada y en su momento “vocera” de la joven Rial en medios de comunicación cuando quedó privada de la libertad.

Embed ASÍ DETUVIERON A TRES AMIGOS DE MORENA RIAL ACUSADOS DE ROBAR CASAS EN LA COSTA

- Los detuvo la Bonaerense en un control.

- Les imputan dos robos calificados -entraderas en casas de veraneo en Costa del Este- y cuatro estafas con tarjetas robadas en Aguas Verdes. pic.twitter.com/JGRkmA0RXY — Vía Szeta (@mauroszeta) January 20, 2026 Los demás detenidos fueron identificados como Brian Rodrigo Contreras, de 32 años; Eric Sebastián David Cañete, de 31; Nahuel Leonardo Segovia Guillen, de 29; y Evelin Denise Martínez, de 25, todos con domicilio en el conurbano bonaerense. La banda operaba en Costa del Este, Aguas Verdes y otras localidades cercanas.

Morena, hija del periodista Jorge Rial, está detenida en la Unidad Penitenciaria N°.51 de Magdalena. Está acusada del delito de “robo doblemente agravado por su comisión en poblado y en banda y por haber sido cometido mediante efracción”, de tres hechos cometidos el 18 y 19 de enero de 2025 en Villa Adelina, Martínez e Ituzaingó. Fuente: Agencia DIB

