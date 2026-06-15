lunes 15 de junio de 2026
15 de junio de 2026 - 10:23

Aníbal Colapinto: el papá del Nene volvió a las pistas en General Belgrano

El mismo fin de semana en que su hijo Franco competía en el Gran Premio de Fórmula 1 de Barcelona, Aníbal Colapinto probó una cupé de Clase A del TC Bonaerense en el circuito de tierra de General Belgrano. Hacía veinte años que no corría.

Por Agencia DIB
Aníbal Colapinto probó un TC Bonaerense en General Belgrano con buzo y casco de su hijo Franco.

Aníbal Colapinto probó un TC Bonaerense en General Belgrano con buzo y casco de su hijo Franco.

El Cronista
El VW Gacel número 43 de Aníbal Colapinto en TN, allá por los años 90.

El VW Gacel número 43 de Aníbal Colapinto en TN, allá por los años 90.

El Alpine de Franco, con el 43 de papá.

El Alpine de Franco, con el 43 de papá.

La cupé 43 de Aníbal, con el 43 del nene.

La cupé 43 de Aníbal, con el 43 del nene.

TC Bonaerense
Franco y Aníbal, en tiempos de Williams, donde también corría con el 43.

Franco y Aníbal, en tiempos de Williams, donde también corría con el 43.

Papá Aníbal, después de probar la cupé.

Papá Aníbal, después de probar la cupé.

TC Bonaerense
Debajo del casco está Aníbal, no Franco....

Debajo del casco está Aníbal, no Franco....

TC Bonaerense

A los 53 años y después de dos décadas sin subir a un auto de competición, Aníbal Colapinto sorprendió al girar en el circuito de tierra de la ciudad de General Belgrano, como preparación a una carrera de invitados del TC Bonaerense.

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buzo y casco rs
Debajo del casco está Aníbal, no Franco....

Debajo del casco está Aníbal, no Franco....

El papá de Franco Colapinto -este fin de semana su hijo volvió a estar en el top ten en el Gran Premio de Fórmula 1 de Barcelona- estuvo probando una cupé de Clase A de una de las categoría zonales más populares de la Provincia de Buenos Aires, informó El Cronista.ar.

La trayectoria del papá de Colapinto

vw 43 anibal colapinto rs
El VW Gacel número 43 de Aníbal Colapinto en TN, allá por los años 90.

El VW Gacel número 43 de Aníbal Colapinto en TN, allá por los años 90.

franco-alpine 43 rs
El Alpine de Franco, con el 43 de papá.

El Alpine de Franco, con el 43 de papá.

tc bonaerenses rs
La cupé 43 de Aníbal, con el 43 del nene.

La cupé 43 de Aníbal, con el 43 del nene.

Aníbal Colapinto nació en Bahía Blanca, y desde joven mostró su pasión por la velocidad. Comenzó su carrera en el Speedway (en motos). A los 15 años se mudó a Guatraché para estudiar como Técnico Agrónomo, mientras amaba trabajar en talleres de chapa y pintura.

Luego, en automovilismo incursionó en categoría zonales hasta que arribó al TN, donde en los años 90 compitió con un VW Gacel con el número 43. Sí, el mismo que usa hoy Franco en su Alpine, y el que usó desde que viajó a Europa.

los colapinto en williams rs
Franco y Aníbal, en tiempos de Williams, donde también corría con el 43.

Franco y Aníbal, en tiempos de Williams, donde también corría con el 43.

En el nombre (y el número) del hijo

El regreso de Aníbal Colapinto se concretará en los próximos meses, ya que fue invitado por Hernán Margiolakis para participar en la carrera de invitados del TC Bonaerense, dentro de la Clase A. Para no defraudar, este fin de semana el papá de Franco dio varias vueltas en el circuito belgranense. Y usó el mismo casco con el que corría su nene en kartings.

sin casco Colapinto anibal rs
Papá Aníbal, después de probar la cupé.

Papá Aníbal, después de probar la cupé.

Fuente: Agencia DIB

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