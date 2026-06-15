Aníbal Colapinto: el papá del Nene volvió a las pistas en General Belgrano

A los 53 años y después de dos décadas sin subir a un auto de competición, Aníbal Colapinto sorprendió al girar en el circuito de tierra de la ciudad de General Belgrano, como preparación a una carrera de invitados del TC Bonaerense.
El papá de Franco Colapinto -este fin de semana su hijo volvió a estar en el top ten en el Gran Premio de Fórmula 1 de Barcelona- estuvo probando una cupé de Clase A de una de las categoría zonales más populares de la Provincia de Buenos Aires, informó El Cronista.ar.
La trayectoria del papá de Colapinto
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El VW Gacel número 43 de Aníbal Colapinto en TN, allá por los años 90.
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El Alpine de Franco, con el 43 de papá.
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La cupé 43 de Aníbal, con el 43 del nene.
TC Bonaerense
Aníbal Colapinto nació en Bahía Blanca, y desde joven mostró su pasión por la velocidad. Comenzó su carrera en el Speedway (en motos). A los 15 años se mudó a Guatraché para estudiar como Técnico Agrónomo, mientras amaba trabajar en talleres de chapa y pintura.
Luego, en automovilismo incursionó en categoría zonales hasta que arribó al TN, donde en los años 90 compitió con un VW Gacel con el número 43. Sí, el mismo que usa hoy Franco en su Alpine, y el que usó desde que viajó a Europa.
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Franco y Aníbal, en tiempos de Williams, donde también corría con el 43.
En el nombre (y el número) del hijo
El regreso de Aníbal Colapinto se concretará en los próximos meses, ya que fue invitado por Hernán Margiolakis para participar en la carrera de invitados del TC Bonaerense, dentro de la Clase A. Para no defraudar, este fin de semana el papá de Franco dio varias vueltas en el circuito belgranense. Y usó el mismo casco con el que corría su nene en kartings.
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Papá Aníbal, después de probar la cupé.
TC Bonaerense
Fuente: Agencia DIB