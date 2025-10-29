Prisión preventiva para Morena Rial, acusada de integrar una banda que robaba casas

Morena Rial recibió la prisión preventiva dictada por la Justicia de San Isidro. Morena Rial, cuando fue detenida en el microcentro porteño. (Noticias Argentinas)

La Justicia de San Isidro le dictó este miércoles la prisión preventiva a Morena RIal como acusada de integrar una banda que se dedicaba a robar casas en zona norte y oeste del Gran Buenos Aires en enero de este año.

La hija de Jorge Rial está detenida en la Unidad Penitenciaria N° 51 de Magdalena, adonde fue trasladada tras haber violado los pedidos de la Justicia que le permitieron tener el beneficio de la excarcelación.

Andrea Rodríguez Mentasty, jueza de Garantías N° 3 de San Isidro, aceptó el pedido del fiscal general adjunto del mismo Departamento Judicial, Patricio Ferrari, para dictar la prisión preventiva.

Detenida en el Penal de Magdalena Morena Rial está acusada del delito de “robo doblemente agravado por su comisión en poblado y en banda y por haber sido cometido mediante efracción”, de tres hechos cometidos el 18 y 19 de enero de este año, en Villa Adelina, Martínez e Ituzaingó. Se determina que un robo es por “efracción” cuando para cometerlo se rompe un objeto, puerta, techo ventana.

De acuerdo al fiscal Ferrari en todos los casos , Morena actuó junto con tres cómplices más. En dos de los robos, ocurridos el 19 de enero, ella llevó a su hijo de diez meses, como se vio en las cámaras de seguridad, “para que sus conductas criminales sean inadvertidas”, fundamentó Ferrari en su pedido de prisión preventiva.

