miércoles 29 de octubre de 2025
29 de octubre de 2025 - 17:53

Prisión preventiva para Morena Rial, acusada de integrar una banda que robaba casas

La hija del conductor Jorge Rial recibió la notificación de la prisión preventiva en la Unidad Penitenciaria N° 51 de Magdalena, donde está detenida.

Morena Rial recibió la prisión preventiva dictada por la Justicia de San Isidro.

Morena Rial recibió la prisión preventiva dictada por la Justicia de San Isidro.

Morena Rial, cuando fue detenida en el microcentro porteño. (Noticias Argentinas)

Morena Rial, cuando fue detenida en el microcentro porteño. (Noticias Argentinas)

Más noticias
Morena Rial, cuando fue detenida en el microcentro porteño. (Noticias Argentinas)

Volvieron a detener a Morena Rial, esta vez por un robo en San Isidro
Morena y Rocío Rial, tiempo atrás.

“Excarcelación extraordinaria” de Morena Rial: la mediática vivirá con su hermana Rocío

La hija de Jorge Rial está detenida en la Unidad Penitenciaria N° 51 de Magdalena, adonde fue trasladada tras haber violado los pedidos de la Justicia que le permitieron tener el beneficio de la excarcelación.

Andrea Rodríguez Mentasty, jueza de Garantías N° 3 de San Isidro, aceptó el pedido del fiscal general adjunto del mismo Departamento Judicial, Patricio Ferrari, para dictar la prisión preventiva.

Detenida en el Penal de Magdalena

Morena Rial está acusada del delito de “robo doblemente agravado por su comisión en poblado y en banda y por haber sido cometido mediante efracción”, de tres hechos cometidos el 18 y 19 de enero de este año, en Villa Adelina, Martínez e Ituzaingó. Se determina que un robo es por “efracción” cuando para cometerlo se rompe un objeto, puerta, techo ventana.

De acuerdo al fiscal Ferrari en todos los casos , Morena actuó junto con tres cómplices más. En dos de los robos, ocurridos el 19 de enero, ella llevó a su hijo de diez meses, como se vio en las cámaras de seguridad, “para que sus conductas criminales sean inadvertidas”, fundamentó Ferrari en su pedido de prisión preventiva.

Temas
Ver más

Volvieron a detener a Morena Rial, esta vez por un robo en San Isidro

“Excarcelación extraordinaria” de Morena Rial: la mediática vivirá con su hermana Rocío

Detuvieron a Morena Rial por exceso de velocidad en la General Paz: no tenía los papeles del auto

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Agustín Almendra, jugador de Racing.

La Plata: detienen al padre del futbolista Agustín Almendra por integrar banda de "roba ruedas"

Por  Agencia DIB