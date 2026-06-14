El arco político despidió a Taty Almeida y destacó su legado en la lucha por los Derechos Humanos

La muerte de Taty Almeid a generó una inmediata reacción en gran parte del arco político argentino. Dirigentes del peronismo, del radicalismo, de la izquierda y referentes de distintos niveles de gobierno expresaron su pesar por el fallecimiento de la histórica integrante de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, ocurrido este domingo a los 95 años.

Adiós a Taty Almeida, la Madre que transformó el dolor en una bandera de lucha

A través de mensajes en redes sociales y declaraciones públicas, funcionarios, legisladores e intendentes coincidieron en destacar la trayectoria de Almeida, su compromiso con la defensa de los derechos humanos y su papel central en la lucha por Memoria, Verdad y Justicia.

Uno de los primeros en despedirla fue el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien publicó un breve pero sentido mensaje en sus redes sociales: “Con un enorme dolor despedimos a Taty Almeida, compañera imprescindible en la historia de nuestro país y referencia para generaciones enteras. Con coraje, amor y una convicción inquebrantable, dedicó su vida a la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia. Su ejemplo de lucha seguirá acompañándonos. Hasta siempre, Taty”. La despedida del mandatario provincial se sumó a una extensa lista de homenajes que se multiplicaron a lo largo de la jornada.

Con un enorme dolor despedimos a Taty Almeida, compañera imprescindible en la historia de nuestro país y referencia para generaciones enteras. Con coraje, amor y una convicción inquebrantable, dedicó su vida a la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia. Su ejemplo de lucha… pic.twitter.com/N9qZsoX35r

Desde el municipio de Avellaneda, el intendente Jorge Ferraresi definió a Almeida como una “luchadora incansable por la memoria, la verdad y la justicia” y sostuvo que dejó “una huella imborrable para generaciones enteras”. Además de resaltar su trayectoria pública, el jefe comunal recordó aspectos personales de la dirigente y destacó su calidez humana.

Embed Con enorme tristeza despedimos a Taty Almeida.



Luchadora incansable por la memoria, la verdad y la justicia, nos marcó el camino y deja una huella imborrable para generaciones enteras.



Quienes tuvimos la fortuna de conocerla de cerca también recordaremos su calidez, su ternura… pic.twitter.com/u3hLDl4rN6 — Jorge Ferraresi (@jorgeferraresi) June 14, 2026

“Quienes tuvimos la fortuna de conocerla de cerca también recordaremos su calidez, su ternura y su compromiso. Abrazamos a su familia, a sus compañeras y compañeros de lucha, y a todos quienes la quisieron. Hasta la victoria siempre, Taty”, expresó.

Agradecimiento de Alberto Fernández

También se pronunció el ex presidente Alberto Fernández, quien resaltó la manera en que Almeida transformó una tragedia personal en una causa colectiva. “Fue un gran ejemplo de cómo transformar el dolor en amor y volver al amor un motor en busca de justicia”, afirmó. Además, agradeció la enseñanza que, según señaló, dejó a varias generaciones: “Buscar la verdad sin odios, aún en tiempos tan grises como los que vivimos”.

Embed Taty Almeida nos ha dejado. Siempre Madre. Siempre luchadora. Un gran ejemplo de cómo se puede transformar el dolor en amor y volver al amor en un motor en busca de justicia.



Gracias, Taty por enseñarnos a buscar la verdad sin odios aún en tiempos tan grises como los que… pic.twitter.com/fRsRyZuJkU — Alberto Fernández (@alferdez) June 14, 2026

Convicción inquebrantable

En la misma línea, el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, manifestó su “profunda tristeza” por la muerte de la referente de derechos humanos. En su mensaje destacó la convicción con la que sostuvo durante décadas la búsqueda de justicia por los desaparecidos.

“Con una convicción inquebrantable, dedicó su vida a sostener la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Nos deja el ejemplo de quien nunca bajó los brazos y transformó el dolor en una causa colectiva”, sostuvo.

Las repercusiones también alcanzaron al Congreso nacional. Las diputadas peronistas Cecilia Moreau y Victoria Tolosa Paz expresaron públicamente su reconocimiento a la histórica dirigente.

Moreau destacó que su ejemplo continuará siendo una referencia para las futuras generaciones. “Nos seguirá guiando tu ejemplo de amor y fortaleza”, afirmó.

Embed Te vamos a extrañar mucho, pero mucho. Nos seguirá guiando tu ejemplo de amor y fortaleza.



Te prometo que no vamos a aflojar.



Gracias por tanta lucha, Taty querida. pic.twitter.com/DxKPy0kcz3 — Cecilia Moreau (@ceciliamoreauok) June 14, 2026

Por su parte, Tolosa Paz la definió como “una mujer inmensa” y destacó su capacidad para convertir el sufrimiento en una lucha permanente por los derechos humanos. “Transformó el dolor más desgarrador en una lucha incansable”, sostuvo.

Otro de los dirigentes que recordó a Almeida fue el e gobernador chaqueño y actual senador nacional Jorge Capitanich. El dirigente justicialista la calificó como una figura “imprescindible en nuestra historia” y destacó los valores que representó a lo largo de décadas de militancia.

“Fue la memoria activa, la ternura y la firmeza. Su ejemplo seguirá iluminando el camino de quienes creemos en una Argentina más justa y democrática”, expresó.

Lucha incansable

El senador nacional y referente de la Unión Cívica Radical, Martín Lousteau, resaltó que Almeida logró convertir una experiencia de dolor personal en una causa colectiva vinculada a la defensa de la democracia.

“Transformó el dolor más profundo en una lucha incansable por la memoria, la verdad y la justicia”, afirmó. Además, destacó que su trayectoria estuvo marcada por “el coraje, el cuidado y la templanza”, valores que, según sostuvo, dejaron una marca en la vida política argentina.

Embed Hoy nos dejó Taty Almeida, una mujer enorme que transformó el dolor más profundo en una lucha incansable por la memoria, la verdad y la justicia.



Fue el ejemplo de cómo las mujeres, desde el coraje, el cuidado y la templanza, marcaron la política de nuestro país y se… pic.twitter.com/gt14VZkqR7 — Martín Lousteau (@GugaLusto) June 14, 2026

Lousteau también remarcó el papel que desempeñaron las Madres de Plaza de Mayo en la defensa de los derechos humanos durante décadas. “Se convirtieron en un faro para la protección de los derechos humanos. Su legado nos compromete a seguir defendiendo la democracia”, señaló.

En la provincia de Buenos Aires, el intendente de La Plata, Julio Alak, expresó su pesar y definió a Almeida como un “faro inquebrantable de los Derechos Humanos”. Además, aseguró que su ejemplo de lucha “vivirá por siempre en el corazón de nuestro pueblo”.

Desde la izquierda, el dirigente del Partido Obrero y exlegislador porteño Gabriel Solano también se sumó a las despedidas. En su mensaje sostuvo que el mejor homenaje posible para la dirigente fallecida es continuar la lucha en defensa de los derechos humanos y cuestionó al Gobierno nacional, al que calificó de “negacionista y reaccionario”.

Fuente: Agencia DIB