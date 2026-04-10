Bahía Blanca: suspenden a los máximos jefes policiales tras los incidentes del Viernes Santo en el shopping

Las dos principales autoridades policiales bahienses, el comisario Gonzalo Bezos , superintendente de la Región Sur de la Policía bonaerense, y el comisario Gonzalo Sandobal , titular de la Jefatura Departamental, recibieron sanciones por parte del Ministerio de Seguridad bonaerense luego de los episodios de violencia ocurridos el Viernes Santo en el Bahía Blanca Plaza Shopping .

De acuerdo con información de La Nueva , a Bezos se le aplicó una sanción de cuatro días de suspensión de empleo, mientras que a Sandobal se lo infraccionó con seis días .

En tanto, se le aplicó una sanción de ocho días de suspensión de empleo al subcomisario Pedro Jara , además de desplazarlo de su cargo de titular del Destacamento Patagonia, que tiene jurisdicción en la zona del paseo comercial. Jara será trasladado para ocupar alguna función aún no especificada en la Departamental y su lugar en Patagonia lo ocupará el oficial principal Federico Martínez González .

Si bien aún no se confirmó oficialmente el motivo de las suspensiones, según fuentes provinciales y locales todo apunta a la falta de acción policial el pasado viernes , cuando un grupo de dirigentes de la Asociación Empleados de Comercio provocó incidentes en el shopping.

Por estas horas los funcionarios policiales mencionados se encuentran en La Plata, donde fueron citados para hacer sus descargos.

En tanto, desde el Ministerio de Seguridad bonaerense fuentes oficiales remarcaron a Agencia DIB que van a ser "inflexibles" para sancionar estas conductas de las fuerzas policiales.

Causa judicial

Por los actos violentos realizados por los gremialistas se inició una causa judicial que investiga los delitos de daños, amenazas y privación ilegítima de la libertad. Los principales apuntados son el secretario de Empleados de Comercio, Raúl Oviedo, y el secretario adjunto, Claudio Montiel, que intentó romper una puerta de vidrio con un cono de plástico.

A su vez, el jueves el Concejo Deliberante aprobó de manera unánime una declaración de rechazo a los hechos de violencia acontecidos en el shopping.

Según Oviedo, la movilización del viernes respondió a supuestas "amenazas a empleados" para que se presentaran a trabajar, pese a la existencia de un acuerdo de descanso durante el feriado. En ese sentido, sostuvo: "Antes los Viernes Santos no se abría (…) ya el año pasado tuvimos problemas y ahora vuelve a suceder lo mismo. Lanzaron un comunicado diciendo que con la anuencia nuestra los comercios iban a abrir y eso era falso. Lo pusimos en redes sociales ayer (por el Jueves Santo), y hoy vinimos a asegurarnos que se cumpla".

Fuente: Agencia DIB