Bahía Blanca: prisión perpetua para el asesino de Yoselie Herrera

De acuerdo con la Agencia de Noticias Judiciales , el hecho se produjo entre el 26 de noviembre -presumiblemente luego de las 21 y antes de las 3 del día 27- en el interior de un domicilio (Garibaldi 437), donde Rojas le causó la muerte a su pareja de manera intencional al efectuarle múltiples golpes en la cabeza para luego estrangularla produciéndole la muerte por insuficiencia respiratoria. La fiscalía sostuvo que todas estas conductas fueron desplegadas en un contexto de violencia de género, basado en una relación desigual de poder entre la víctima y el imputado.

Rojas llegó a juicio y fue condenado por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por ser cometido por un hombre en contra de una mujer mediando violencia de género. Fue juzgado por el Tribunal en lo Criminal Nº 3, compuesto por Daniela Castaño, Eduardo d’Empaire y Julián Francisco Saldías. La causa fue llevada adelante por la UFIJ Nº 5 a cargo del fiscal Jorge Viego.

Tal como informó la Agencia DIB, Rojas estaba acusado como autor del delito de homicidio agravado por el vínculo y por ser cometido por un hombre en contra de una mujer mediando violencia de género.

Se cree que golpeó y estranguló a la mujer hasta quitarle la vida y luego envolvió el cuerpo con una frazada y lo arrojó en una alcantarilla. Los restos fueron hallados días después en el arroyo Napostá, en la zona de la calle Beruti al 2.300.

Las pruebas que llevaron a Rojas al banquillo fueron contundentes: tras el peritaje de los teléfonos celulares, se constató que el acusado transfirió dinero desde el móvil de la mujer hacia su cuenta personal, al tiempo que las cámaras de seguridad tomaron el momento en que trasladaba el cuerpo.

Antes del juicio, el fiscal Jorge Viego había asegurado al portal La Brújula 24 que la prueba reunida durante la investigación permitía sostener la acusación contra Rojas. Además, resaltó que uno de los puntos centrales del caso es la relación de pareja entre la víctima y el imputado. “Está muy bien acreditado a través de distintos allegados y amigos que eran una pareja, y eso ya es uno de los indicios por los cuales, teniendo probada la autoría de él como autor del homicidio, obviamente lo que le corresponde es la perpetua. Después vamos a trabajar en lo que es la violencia de género, que es el segundo agravante, pero con que se compruebe solamente esta relación, alcanza para la máxima pena”, señaló.

Fuente: Agencia DIB