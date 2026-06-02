martes 02 de junio de 2026
2 de junio de 2026 - 16:02

La oposición se unió en la Legislatura bonaerense para pedir explicaciones por el IOMA

Un diputado de PRO prsentó un proyecto que reune 10 iniciativas sobre el funcionamiento de la obra social. Lo respaldó la UCR, URyF, CC y LLA.

El diputado Rabinovich, de PRO.&nbsp;

El diputado Rabinovich, de PRO. 

En una coordinación poco habitual, la oposición en la cámara de Diputados bonaerense firmó en forma conjunta un proyecto para enfocar la “crítica” situación que atraviesa el Instituto de Obra Médico Asistencia -IOMA-, en una sesión especial para la que exigen la presencia del presidente de esa obra social, Homero Giles, en el recinto.

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La solicitud, que ingresó por mesa de entradas de la Cámara Baja provincial, fue redactada por el titular del bloque Pro, Alejandro Rabinovich, pro lleva la firma de más de veinte legisladores de la UCR; UCR + Cambió Federal; la Coalición Cívica; Unión Renovación y Fe y La Libertad Avanza.

No puede resultar indiferente para esta Honorable Cámara que millones de bonaerenses manifiesten sentirse abandonados por una obra social cuya finalidad esencial es garantizar el acceso efectivo a la salud”, se advierte en los fundamentos de la iniciativa, en la que además se pide tratar 10 expedientes con propuestas sobre el organismo.

Uno de esos proyectos un pedido el presidente del IOMA, Giles, informe en el recinto sobre el funcionamiento de la obra social bonaerense. Otra de las iniciativas exige medidas “para normalizar el funcionamiento del organismo”. Un tercero, crear una bicameral “de saneamiento, normalización y seguimiento” del Instituto.

Un punto sensible tiene que ver con la “preocupación por una filtración de datos sufrida por el IOMA a raíz de un hackeo que habría expuesto a los afiliados a estafas”.

“Cuando los afiliados deben recurrir a amparos judiciales para obtener medicamentos, tratamientos o prestaciones que les corresponden por derecho; cuando los prestadores denuncian atrasos que comprometen la continuidad de la atención; y cuando los reclamos se multiplican sin respuestas satisfactorias, el Poder Legislativo tiene la obligación institucional de intervenir mediante los mecanismos de control que la Constitución y las leyes ponen a su disposición”, concluye el proyecto que unificó a la oposición en la cámara Baja.

Fuente: Agencia DIB.

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