¿Cuáles son los nuevos precios para ingresar a parques nacionales?

Parque Nacional Los Glaciares.

A pocas semanas del inicio de las vacaciones de invierno, la Administración de Parques Nacionales (APN) oficializó un nuevo esquema tarifario con aumentos en las entradas de distintos parques nacionales del país. La actualización fue establecida a través de la resolución 132/2026, publicada en el Boletín Oficial.

La nueva disposición, que dispone entradas desde los $12.000 y $25.000, también establece una bonificación del 50% para el segundo día de visita a parques nacionales, siempre que se utilice dentro de las 72 horas posteriores al primer ingreso.

Sin embargo, esta promoción no aplica de la misma manera en el caso del Parque Nacional Tierra del Fuego, donde el descuento para el segundo día estará disponible únicamente para los tickets adquiridos a través de la venta web.

Además, el esquema contempla promociones para pases de 3 y 7 días, así como también la posibilidad de acceder a un pasaporte anual, que tiene un costo de $300.000, pensado para quienes planean recorrer distintos parques o realizar visitas frecuentes.

Por otro lado, la disposición fija los requisitos para acceder a la tarifa estudiantil. Los estudiantes argentinos deberán acreditar su condición de alumno regular mediante la presentación de la libreta estudiantil o una constancia de alumno regular emitida por una institución pública o privada. La Quebrada Don Eduardo, en torno al Parque Nacional Talampaya. (Turismo La Rioja) La Quebrada Don Eduardo, en torno al Parque Nacional Talampaya. (Turismo La Rioja) Las tarifas a partir de junio: Parque Nacional Iguazú: entrada general $60.000; tarifa nacional $25.000; residentes provinciales $8.000; estudiantes $15.000.

entrada general $60.000; tarifa nacional $25.000; residentes provinciales $8.000; estudiantes $15.000. Parques Nacionales Los Glaciares (zona sur y zona norte – Portal El Chaltén) : entrada general $50.000; tarifa nacional $25.000; residentes provinciales $8.000; estudiantes $15.000.

: entrada general $50.000; tarifa nacional $25.000; residentes provinciales $8.000; estudiantes $15.000. Parque Nacional Tierra del Fuego: entrada general $40.000; tarifa nacional $18.000; residentes provinciales $8.000; estudiantes $12.000.

entrada general $40.000; tarifa nacional $18.000; residentes provinciales $8.000; estudiantes $12.000. Parques Nacionales Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Los Alerces, Lanín y Lago Puelo: entrada general $35.000; tarifa nacional $15.000; residentes provinciales $8.000; estudiantes $12.000.

entrada general $35.000; tarifa nacional $15.000; residentes provinciales $8.000; estudiantes $12.000. Parques Nacionales El Palmar, Talampaya, Sierra de las Quijadas, Perito Moreno, Monte León, Los Cardones, Iberá, Quebrada del Condorito, Calilegua, Mburucuyá y Chaco: entrada general $25.000; tarifa nacional $12.000; residentes provinciales $8.000; estudiantes $10.000. ¿Quiénes entran gratis a los parques nacionales? Jubilados y pensionados.

Menores de 6 años (inclusive).

Visita Educativa.

Personas con Discapacidad con CUD vigente.

Residentes locales.

Visitas protocolares.

Agentes de la Administración de Parques Nacionales.

Guías y coordinadores.

Veteranos de Guerra de Malvinas con DNI o Certificado Único de Veteranos de Guerra de Malvinas. Fuente: Agencia DIB

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