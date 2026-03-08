domingo 08 de marzo de 2026
8 de marzo de 2026 - 12:28

ADEPA: "Proteger a las mujeres periodistas es proteger la pluralidad de voces"

En este 8M, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) invita a reflexionar sobre las desigualdades estructurales que aún enfrentan las mujeres en todo el mundo.

Por Agencia DIB
adepa rs

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó en el Día Internacional de la Mujer su preocupación ante la violencia digital y las depp fakes. “No son un fenómeno aislado. Son parte de una desigualdad estructural que el 8 de marzo nos invita a visibilizar y transformar. Proteger a las mujeres periodistas es proteger la pluralidad de voces y la calidad de la información”, reafirmó en un comunicado.

ADEPA mostró su preocupación por la creación de la Oficina de Respuesta Oficial, un área similar a la Rapid Response, que puso en marcha el gobierno de Donald Trump.

ADEPA advierte: "El Estado no puede ser el árbitro de la verdad pública"
Un informe del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires reveló la magnitud que continúa teniendo la violencia de género en el territorio bonaerense.

Violencia de género en la Provincia: 146.000 causas y 78 femicidios en 2025

La palabra de ADEPA

“El 8M invita a reflexionar sobre las desigualdades estructurales que aún enfrentan las mujeres en todo el mundo y a promover acciones concretas hacia la igualdad.

No es solo una conmemoración, es un llamado a actuar frente a las nuevas formas de violencia.

  • Una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida.
  • 20% de brecha salarial promedio respecto a los hombres a nivel mundial.
  • Solo el 28% de los puestos directivos en el mundo están ocupados por mujeres.
  • Según la UNESCO, 75% de las mujeres periodistas sufrió violencia online en el ejercicio de su trabajo.

Entre las formas más frecuentes se encuentran amenaza de violencia física o sexual, campaña de odio, difusión de datos personales y de carácter pornográfico. manipulación de imágenes o audios.

El costo de informar no debería ser el miedo. No es solo una agresión individual, buscan desacreditar, desalentar la participación pública, intimidar a otras mujeres, instalar el miedo como límite, naturalizar la violencia como costo de opinar y debilitar la confianza en la información. Pero cada intento de silenciar también encuentra resistencia.

Las mujeres periodistas siguen informando, siguen investigando, siguen hablando porque el periodismo se ejerce con libertad, no con miedo.

El 8M visibiliza las desigualdades estructurales, la manipulación tecnológica son una nueva forma de violencia de género. La innovación digital debe fortalecer el periodismo y la democracia, no convertirse en una herramienta para silenciar, desinformar o dañar a las mujeres”.

Fuente Agencia DIB

