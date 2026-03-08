ADEPA: "Proteger a las mujeres periodistas es proteger la pluralidad de voces"

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas ( ADEPA ) expresó en el Día Internacional de la Mujer su preocupación ante la violencia digital y las depp fakes. “No son un fenómeno aislado. Son parte de una desigualdad estructural que el 8 de marzo nos invita a visibilizar y transformar. Proteger a las mujeres periodistas es proteger la pluralidad de voces y la calidad de la información”, reafirmó en un comunicado.

ADEPA advierte: "El Estado no puede ser el árbitro de la verdad pública"

“El 8M invita a reflexionar sobre las desigualdades estructurales que aún enfrentan las mujeres en todo el mundo y a promover acciones concretas hacia la igualdad.

No es solo una conmemoración, es un llamado a actuar frente a las nuevas formas de violencia.

Entre las formas más frecuentes se encuentran amenaza de violencia física o sexual, campaña de odio , difusión de datos personales y de carácter pornográfico. manipulación de imágenes o audios.

El costo de informar no debería ser el miedo. No es solo una agresión individual, buscan desacreditar, desalentar la participación pública, intimidar a otras mujeres, instalar el miedo como límite, naturalizar la violencia como costo de opinar y debilitar la confianza en la información. Pero cada intento de silenciar también encuentra resistencia.

Las mujeres periodistas siguen informando, siguen investigando, siguen hablando porque el periodismo se ejerce con libertad, no con miedo.

El 8M visibiliza las desigualdades estructurales, la manipulación tecnológica son una nueva forma de violencia de género. La innovación digital debe fortalecer el periodismo y la democracia, no convertirse en una herramienta para silenciar, desinformar o dañar a las mujeres”.

Fuente Agencia DIB