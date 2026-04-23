Bahía Blanca: detienen a un hombre acusado de abusar de sus dos sobrinas

Acusado de abusar sexualmente de sus sobrinas en Bahía Blanca. Agencia de Noticias Judiciales

Un hombre fue detenido en Bahía Blanca, acusado de abusar de sus sobrinas. El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Séptima, en calle Terrada al 3.000.

Según la causa, uno de los hechos se produjo entre el año 2015 y el primer semestre de 2016 en el domicilio del hombre, donde el hombre y la joven de 18 años convivían de manera momentánea, ya que ella no tenía donde vivir. En ese lugar, el acusado la forzó y accedió de manera carnal en reiteradas oportunidades. Producto de estos hechos, la víctima quedó embarazada y su bebé nació a fines del año 2016.

Además, entre 2009 y el año 2014 en diferentes domicilios de Bahía Blanca, el acusado aprovechó la confianza y superioridad derivada de su parentesco con otra sobrina, quien tenía entre 11 y 16 años, para someterla a distintas situaciones abusivas que se repitieron a lo largo del tiempo.

El detenido fue indagado, se le hicieron conocer los hechos por los cuales se lo acusa, decidió no prestar declaración y quedó imputado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal reiterado y abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal en tentativa, ambos en concurso real de delitos.

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