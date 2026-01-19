lunes 19 de enero de 2026
19 de enero de 2026 - 18:17

Bahía Blanca: brutal agresión a una joven árbitra en un partido de fútbol amateur

Según trascendió y se puede observar en los videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales, la jueza del encuentro fue atacada físicamente en medio de una discusión. Se enfrentaban los equipos La Banda del Moy y Cooperativa Libertad.

Por Ana Roche
Imagen tomada de uno de los videos que circularon por redes sociales. 

Una brutal agresión a una árbitra de 20 años en un partido de fútbol amateur en Bahía Blanca opacó la jornada deportiva del fin de semana. El hecho ocurrió durante un encuentro de eliminación directa de la Copa Potrero. Según precisó el medio El Orden de Pringles, la joven jueza fue atacada por jugadores del equipo La Banda del Moy - quienes tienen antecedentes de violencia en otras ligas - y se enfrentaban a Cooperativa Libertad. El partido debió ser suspendido y hubo intervención policial.

Según trascendió y se puede observar en los videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales, la jueza del encuentro fue atacada físicamente en medio de una discusión. La gravedad de la situación obligó a la intervención inmediata de efectivos policiales, quienes debieron ingresar al campo de juego para rodear y proteger a la autoridad del partido ante el avance de los agresores.

Si bien desde el equipo agresor, La Banda del Moy, emitieron un comunicado pidiendo "mil disculpas a la gente" y alegando que "en 10 años es la primera vez que pasa algo así", medios locales aseguraron que este equipo ya cuenta con antecedentes de expulsiones en distintas ligas barriales de la ciudad debido a conflictos similares y reiterados episodios de violencia.

El encuentro terminó suspendido y con varios heridos, además de la conmoción lógica por el ataque a una mujer joven que cumplía su rol de autoridad deportiva.

