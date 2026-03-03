Peabody entró en concurso preventivo y hay alarma por la planta de La Matanza

Golmund, la compañía controlante de Peabody, fabricante de electrodomésticos , anunció que entró en concurso preventivo de quiebra, lo que generó alarma por la planta que está ubicada en La Matanza .

En una carta enviada a clientes y proveedores, desde la empresa comunicaron que “se encuentra atravesando una etapa de reestructuración de pasivos” y que la medida forma parte de “una estrategia orientada a ordenar los compromisos y fortalecer la estructura de la compañía , con el objetivo de garantizar la continuidad operativa y proyectar un desarrollo sostenible en el tiempo”.

En ese mismo mensaje, la compañía buscó llevar tranquilidad al mercado y aseguró que “la actividad continúa con normalidad”, al tiempo que remarcó que mantiene “la responsabilidad comercial y profesional con clientes y proveedores” mientras avanza el proceso.

El expediente judicial tramita en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, en el Juzgado Comercial N°21 – Secretaría N°41, bajo la carátula “Goldmund S.A. s/ Concurso Preventivo”, según consta en registros del fuero comercial.

Un sector bajo presión

También indicó que, de ser necesario, la compañía podrá avanzar con comunicaciones individuales con clientes y proveedores para coordinar aspectos puntuales vinculados al proceso.

El caso se produce en un contexto complejo para la industria. El mercado de electrodomésticos enfrenta una demanda debilitada y una mayor presión competitiva de productos importados, que alteró el equilibrio de costos y precios del sector.

En este escenario, la estadounidense Whirlpool anunció el cierre definitivo de su planta de lavarropas en el parque industrial de Fátima, en Pilar, y el fin de su actividad industrial local a finales de noviembre A partir de entonces, la firma indicó que concentraría su operación en ventas y servicio, “garantizando el abastecimiento de electrodomésticos, accesorios y repuestos en todo el territorio de Argentina”. Es decir, pasará a importar todos los productos.

También la empresa mexicana Mabe, que hace tres años compró a la cordobesa José M. Alladio e Hijos, comenzó un “proceso de reorganización de sus operaciones” en la Argentina que incluye retiros voluntarios y la conversión de una de sus fábricas en la provincia de Córdoba en un depósito y hub de distribución. En paralelo, desde la firma aseguraron que mantendrá la producción de lavarropas, secarropas y cocinas en Luque, y la de heladeras en San Luis.

Fuent: Agencia DIB.