martes 03 de marzo de 2026
3 de marzo de 2026 - 20:26

Peabody entró en concurso preventivo y hay alarma por la planta de La Matanza

La compañía alerto a sus clientes sobre una "reestructuración" de sus pasivos. Se produce en un cotexto de contracción de la demanda y apertura comercial.

La línea blanca, con menos ventas.&nbsp;

Archivo DIB.

Golmund, la compañía controlante de Peabody, fabricante de electrodomésticos, anunció que entró en concurso preventivo de quiebra, lo que generó alarma por la planta que está ubicada en La Matanza.

En una carta enviada a clientes y proveedores, desde la empresa comunicaron que “se encuentra atravesando una etapa de reestructuración de pasivos” y que la medida forma parte de “una estrategia orientada a ordenar los compromisos y fortalecer la estructura de la compañía, con el objetivo de garantizar la continuidad operativa y proyectar un desarrollo sostenible en el tiempo”.

En ese mismo mensaje, la compañía buscó llevar tranquilidad al mercado y aseguró que “la actividad continúa con normalidad”, al tiempo que remarcó que mantiene “la responsabilidad comercial y profesional con clientes y proveedores” mientras avanza el proceso.

El expediente judicial tramita en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, en el Juzgado Comercial N°21 – Secretaría N°41, bajo la carátula “Goldmund S.A. s/ Concurso Preventivo”, según consta en registros del fuero comercial.

Un sector bajo presión

La empresa señaló que la actividad comercial continuará con normalidad y que se mantendrán los compromisos asumidos con el canal comercial mientras avanza el proceso de reorganización.

También indicó que, de ser necesario, la compañía podrá avanzar con comunicaciones individuales con clientes y proveedores para coordinar aspectos puntuales vinculados al proceso.

El caso se produce en un contexto complejo para la industria. El mercado de electrodomésticos enfrenta una demanda debilitada y una mayor presión competitiva de productos importados, que alteró el equilibrio de costos y precios del sector.

En este escenario, la estadounidense Whirlpool anunció el cierre definitivo de su planta de lavarropas en el parque industrial de Fátima, en Pilar, y el fin de su actividad industrial local a finales de noviembre A partir de entonces, la firma indicó que concentraría su operación en ventas y servicio, “garantizando el abastecimiento de electrodomésticos, accesorios y repuestos en todo el territorio de Argentina”. Es decir, pasará a importar todos los productos.

También la empresa mexicana Mabe, que hace tres años compró a la cordobesa José M. Alladio e Hijos, comenzó un “proceso de reorganización de sus operaciones” en la Argentina que incluye retiros voluntarios y la conversión de una de sus fábricas en la provincia de Córdoba en un depósito y hub de distribución. En paralelo, desde la firma aseguraron que mantendrá la producción de lavarropas, secarropas y cocinas en Luque, y la de heladeras en San Luis.

Fuent: Agencia DIB.

El precio del gas en la mira.

Gas: reglamentan el nuevo esquema de subsidios y derogan la Tarifa Social

La línea blanca, con menos ventas. 

